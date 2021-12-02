「那個，不好意思」通緝犯落跑前先道歉　霧峰警百米衝刺逮人

▲▼一名通緝犯被查出身分後，落跑前還先道歉，霧峰警追了百米逮到人。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

霧峰警分局十九甲派出所所長李銘卿及警員賴冠維日前巡邏時，發現21歲張姓男子騎機車未戴口罩，且神色有異，經攔下盤查，張男原本很配合拿出身分證，但當被查出是妨害秩序罪通緝犯後，張男有點心虛的說「那個，不好意思」，隨即拔腿狂奔，平常有長跑習慣的賴員馬上衝出，追了100公尺順利逮捕，警詢後解送嘉義地檢署歸案。

所長李銘卿及警員賴冠維日前騎車巡邏時，在大里區新仁路一段、新仁七街口發現張男騎乘機車未戴口罩，且刻意騎在後方和他們保持距離，形跡可疑，李銘卿懷疑不是有喝酒，就是被通緝，李等2人於是先騎進巷子內，然後再繞出來時，變成張男在前方，於是上前攔停。

張男被攔停後，嚇了一大跳，原本在前方的員警，怎麼突然在後面？張男很配合的拿出身分證接受查詢，當警方使用警用電腦查詢發現張男被通緝時，張男知道自己已經露餡，於是假裝很有禮貌的說「那個，不好意思」，隨即拔腿狂奔。

賴冠維平常有練跑習慣，馬上如箭射出般衝去，一路追逐了大約100公尺，才將張男撲倒逮捕，張男遭逮時，氣喘吁吁地向員警求饒說不會再跑了，警詢後將張姓通緝犯解送嘉義地檢署歸案。