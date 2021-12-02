　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「那個，不好意思」通緝犯落跑前先道歉　霧峰警百米衝刺逮人

▲▼一名通緝犯發現被查出身分後，落跑前還先道歉，霧峰警追了百米逮到人。（圖／民眾提供）

▲▼一名通緝犯被查出身分後，落跑前還先道歉，霧峰警追了百米逮到人。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

霧峰警分局十九甲派出所所長李銘卿及警員賴冠維日前巡邏時，發現21歲張姓男子騎機車未戴口罩，且神色有異，經攔下盤查，張男原本很配合拿出身分證，但當被查出是妨害秩序罪通緝犯後，張男有點心虛的說「那個，不好意思」，隨即拔腿狂奔，平常有長跑習慣的賴員馬上衝出，追了100公尺順利逮捕，警詢後解送嘉義地檢署歸案。

▲▼一名通緝犯發現被查出身分後，落跑前還先道歉，霧峰警追了百米逮到人。（圖／民眾提供）

所長李銘卿及警員賴冠維日前騎車巡邏時，在大里區新仁路一段、新仁七街口發現張男騎乘機車未戴口罩，且刻意騎在後方和他們保持距離，形跡可疑，李銘卿懷疑不是有喝酒，就是被通緝，李等2人於是先騎進巷子內，然後再繞出來時，變成張男在前方，於是上前攔停。

▲▼一名通緝犯發現被查出身分後，落跑前還先道歉，霧峰警追了百米逮到人。（圖／民眾提供）

張男被攔停後，嚇了一大跳，原本在前方的員警，怎麼突然在後面？張男很配合的拿出身分證接受查詢，當警方使用警用電腦查詢發現張男被通緝時，張男知道自己已經露餡，於是假裝很有禮貌的說「那個，不好意思」，隨即拔腿狂奔。

賴冠維平常有練跑習慣，馬上如箭射出般衝去，一路追逐了大約100公尺，才將張男撲倒逮捕，張男遭逮時，氣喘吁吁地向員警求饒說不會再跑了，警詢後將張姓通緝犯解送嘉義地檢署歸案。

ET快訊
混血帥模找正妹拍性愛片　PO網「她正臉曝光」慘了
快訊／康和證被掏空16億！　董座父子遭約談
利爪如匕首！180公分「殺人鳥」闖住處　屋主嚇傻
沒愛愛卻吞避孕藥！　夫見愛妻「腿軟返家」炸了
認識林秉樞「有禮貌、愛讀書」！　呂捷看新聞驚呆
林秉樞母喪喊「總統確定出席」 　訃聞驚見神秘角色
印度神童警告「12月這天後」最危險　疫情恐怖擴散

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

混血男模與正妹拍性愛片…打薄碼PO推特！害她正臉曝光　下場慘了

快訊／西門町爆街頭爆鬥毆　快打警力到場傻眼...自己人抓毒販

快訊／康和證涉「非常規交易」掏空16億　董座父子遭約談

林秉樞的壞「只有嘉瑜不知道」！曾家暴爸媽　鄰曝：他脾氣火爆

獨／高雄知名大學女生驚爆侵吞公款　畢聯會186萬元人間蒸發

沒行房卻吞避孕藥！人妻勾小王嗨整晚　夫見她「腿軟返家」綠炸了

下腰怪客「跳舞哥」又來了：我要跳遍大台中　警開單9次沒繳過錢

狠夫殺妻對折塞塑膠桶疑再毀容　親家悲怒：怎樣還我們公道？

「那個，不好意思」通緝犯落跑前先道歉　霧峰警百米衝刺逮人

車開到一半「下車全裸走8分鐘」！路人全看傻　駕駛激辯：我會遮住

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

混血男模與正妹拍性愛片…打薄碼PO推特！害她正臉曝光　下場慘了

快訊／西門町爆街頭爆鬥毆　快打警力到場傻眼...自己人抓毒販

快訊／康和證涉「非常規交易」掏空16億　董座父子遭約談

林秉樞的壞「只有嘉瑜不知道」！曾家暴爸媽　鄰曝：他脾氣火爆

獨／高雄知名大學女生驚爆侵吞公款　畢聯會186萬元人間蒸發

沒行房卻吞避孕藥！人妻勾小王嗨整晚　夫見她「腿軟返家」綠炸了

下腰怪客「跳舞哥」又來了：我要跳遍大台中　警開單9次沒繳過錢

狠夫殺妻對折塞塑膠桶疑再毀容　親家悲怒：怎樣還我們公道？

「那個，不好意思」通緝犯落跑前先道歉　霧峰警百米衝刺逮人

車開到一半「下車全裸走8分鐘」！路人全看傻　駕駛激辯：我會遮住

快訊／花8元買文具爽中千萬！　統一發票9、10月中獎完整清冊曝光

蔡佩軒認「戀情全不超過1年」！　親揭背後原因...自剖感情弱點

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

王一博《風起洛陽》大喜日父竟遇害　變臉飆戲聯手黃軒緝兇

「圓臉工讀生」上班時間塞爆抽屜睡翻　美容師笑曝：牠還會欺負狗

5成民眾委外大掃除！　信義居家：玄關清潔首度擠進前３名

1萬件不孕症夫婦還在等補助　民進黨：蔣萬安快回立院審預算！

疫後最大展TIMTOS x TMTS 2022遇Omicron　經濟部爭取防疫專案迎大買主

「高鐵可以三接沒理由不能」　藻礁公投反方籲支持者：放下執著

專攻Omicron！莫德納宣布研發「追加劑」　問世時間點出爐

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

啃老林秉樞父母是校長、老師　姐姐是法官

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

林秉樞隨身帶「小肉槌」　出國偷摸舞孃胸部

高嘉瑜遭家暴被酸　導演看不下去公開對話還原

快訊／國道1號8車連環撞！1人受困

國1追撞事故空拍照曝！8車相連如火車…網看傻了

獨／「男友視角照」帶風向文作者非林男

即／桃園29歲女遭封屍

女網友「穿內褲」躺身邊！男摸一把慘了

苗栗女搬新家「9個月昏倒4次」　原因找到了

更多熱門

相關新聞

通緝犯派出所前闖紅燈　警狂追1公里搜出槍毒

通緝犯派出所前闖紅燈　警狂追1公里搜出槍毒

台中市清水警方昨晚10點半巡邏時發現一輛自小客車闖紅燈，警車遭攔停盤查，該車竟加速逃逸，警方鳴笛並廣播，對方仍不配合，直到追逐1公里多，該車和別車相撞，車內3人棄車逃逸，警方狂追帶回1男1女，2人不但是通緝犯，車內並起出長槍1把、短槍1把、空氣槍1把、改造子彈3發、海洛因5包、安非他命10包等，全案依槍砲等罪嫌移送台中地檢署，並續追駕駛人。

他卡超商ATM　警一看秒逮通緝犯

他卡超商ATM　警一看秒逮通緝犯

通緝犯拒檢叫駕駛催油門　下車狂奔百米被壓制

通緝犯拒檢叫駕駛催油門　下車狂奔百米被壓制

大馬歌手得知自己三條通　狂抖急送醫

大馬歌手得知自己三條通　狂抖急送醫

謊報親弟資料電腦跳出「通緝犯」　他傻眼下場更慘

謊報親弟資料電腦跳出「通緝犯」　他傻眼下場更慘

關鍵字：

通緝犯霧峰警十九甲

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

分手就不會回頭的三大星座！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面