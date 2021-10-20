6簽賭注被「陳柏惟罷免賭盤」害慘　一夕倒閉

▲▼霧峰警方查獲6處簽賭注，不過都是美國運動網站，並非選舉賭盤。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

1023立委陳柏惟罷免投票在即，坊間一直都有選舉賭盤的風聲，霧峰警分局佈線多時今天發動搜索，在台中市查獲6處簽賭注、逮捕5人，不過，都是美國職籃、職棒的賭博網站，警方呼籲民眾如果得知踴躍檢舉。

立法委員陳柏惟罷免案23日投票，霧峰分局為了在投票前夕淨化社會治安，除了投票日當天加強各活動中心、學校等投開票所警力佈署，防止不法人士滋擾投票作業外，另加強網路情蒐是否有選舉賭盤影響投票公正性，以及查緝黑道幫派以暴力、恐嚇等不法手段介入罷免投票作業。

霧峰警方日前就接獲檢舉疑似有選舉賭盤案件，經蒐證並搜索6處簽賭站，帶回犯嫌5人、查扣行動電話、平版電腦及賭金4萬餘元，不過，這些簽賭站都是下載美國職籃、職棒的賭博網站APP供賭客行動下注，尚未發現和罷免選舉賭盤有關。

霧峰分局長李建興表示，5名犯嫌除依賭博罪嫌送辦外，呼籲民眾踴躍檢舉選舉賭盤情資，警方會保密依法嚴辦，並提供檢舉獎金，民眾如有發現選舉賭盤或不法情事介入選舉，請立即撥打110報案電話，共同維護公正、公平之選舉，讓罷免案投票能順利完成。