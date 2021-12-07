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平均一天抓3件酒駕　霧峰警分局啟動「掃除醉犯專案」

▲▼霧峰警分局轄區今年酒駕車禍17件，警方強力取締1天抓3件醉犯。（圖／警方提供）

▲霧峰警分局轄區今年酒駕車禍17件，警方強力取締1天抓3件。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

疫情趨緩餐敘變多，尤其天氣愈來愈冷，民眾進補聚餐喝酒的機會也變多，霧峰警分局統計今年至11月底，因為酒駕而車禍高達17件，雖然比起去年同期24件略低，但警方仍取締856件，平均1天將近3件，警方表示，即日起到明年農曆，將持續強力取締醉犯，展現對酒駕零容忍的決心。

▲▼霧峰警分局轄區今年酒駕車禍17件，警方強力取締1天抓3件醉犯。（圖／警方提供）

霧峰警分局統計，今年因為酒駕而造成車禍案件高達17件，警方並取締酒駕856件，平均1天將近3件，從12月1日起至明年農曆過年期間，將配合警察局所頒訂的「掃除醉犯專案」，強力執行全日各時段取締酒駕專案勤務，以強勢的執法，杜絕因酒後駕車所造成的事故發生。

警方表示，由於大里人口急速增加，人口數有21萬多，上下班尖峰時間車流量大，因此9月起增設霧峰交通分隊大里小隊，派遣11名專責警力進駐十九甲派出所，負責處理大里溪北地區的車禍事故，藉以縮短交通事故民眾等候時間，提升為民服務品質。

此外，朝陽科技大學後山的阿罩霧步道為夜景勝地，但山區道路光線昏暗易生危險，警方關心朝陽學生及附近居民的安全，在附近偏僻易肇事的路口增設了多組LED太陽能爆閃平安燈，藉由LED燈發出醒目的藍、紅色燈光來彌補夜間照明設備的不足，提醒民眾減速慢行，降低交通事故以及夜間宵小犯罪，保護市民生命、身體及財產的安全。

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