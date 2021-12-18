台大真龍頭！全球前2%頂尖科學家　人數與臨床醫學居冠

▲最有影響力前 2% 科學家中，台大在台灣獨佔龍頭地位。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2020全球前2%頂尖科學家榜單日前揭曉，最有影響力的前 2% 科學家中，最多來自美國，台灣共1479位科學家上榜，排名全球第19，若以學校區分，台大191人上榜最多，以領域區分，大多屬於工程、資訊與通訊技術領域，臨床醫學則有241位，而從「元氣網」資料顯示，前20名醫生當中，剛好有一半來自台大，包括台大前校長楊泮池也在列，凸顯台大在台灣的龍頭地位。

近日由史丹佛大學的專家們透過Scopus的論文影響力數據發布一份 「全球前2%頂尖科學家榜單，主要分為「終身科學影響力排行榜（1960-2020）」和「 2020 年度科學影響力排行榜」兩個排行榜。

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而該榜單數據來自全球最大的引文摘要資料庫Scopus，並使用「總引用次數；高指標h指數；共同作者調整後的hm指數；單獨作者；單獨或者第一作者；單獨、第一或者最後作者的文章引用次數」等六種關鍵指標進行評分，共分為22個領域和176個子領域，從超過700萬名科學家中遴選出世界排名前2%的頂尖科學家。

該分析團隊遴選出世界排名前2%的科學家，涵蓋「應用科學、健康科學、自然科學、經濟與社會科學、藝術與人文」五大面向，排名分為20個主學科和176個子領域，而最有影響力的前2%科學家中，最多來自美國，其次為英國、德國，日本排名第5，韓國排名第17，台灣共有1479 位研究人員上榜，排名世界第19。

根據資料顯示，台灣1479人上榜，主要以工程、資訊與通訊技術領域為主，若以大學區分，又以台大191人最多，其次為成大133人，合併後的陽明交通大學則有99人排第三。

不過，台灣在臨床醫學也有不錯表現，根據元氣網取得資料後，把所有生醫與臨床醫學領域專家進行排名，再扣除從事做基礎研究、未有臨床看診專家，主要針對臨床醫師排名，列出一般人較關切的前20位臨床醫師，發現研究領域以肝病及精神科居多。

進一步分析，前20為醫生當中，有10位、共一半來自台大，排名第一為台大醫師薛博仁，全球排名第5620，主要科別為感染症醫學，而薛最近退休後到中國醫藥大學；排名第二是關渡醫院院長陳亮恭，全球排名第8336，專長為高齡醫學，第三名是台大新陳代謝科專家曾慶孝，全球排名第8878，而台大前校長楊泮池則排名第十一，全球排名第21624。