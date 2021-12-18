低頭哭爸啜泣！金正恩哀悼「父親逝世10周年」　胞妹金與正終露面

▲金正恩率領包括金與正在內的眾官員參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（17）日迎來前任最高領導人、前國防委員長金正日逝世10周年，為此當局決定在平壤錦繡山太陽宮舉行中央追慕大會，其中最高領導人金正恩、胞妹金與正皆選擇出席，順便參謁太陽宮祖父金日成、父親金正日靈柩，而金正恩更被鏡頭捕捉到嚴肅神情，甚至低頭時還暗自落淚。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩17日率領最高人民會議長任委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、勞動黨書記朴正天等勞動黨政治局常務委員以及其他黨、政、軍高層人士參謁錦繡山太陽宮，當中也包含總括北韓經濟事務的內閣各部處與中央機關。

南韓《韓聯社》分析，其實北韓在適逢金正日逝世10周年的今年是多災多難的一年，不僅得面臨美國拜登政府加強經濟制裁，還得面臨防堵全球新冠疫情，導致民生經濟更加困難，金正恩之所以率領各經濟部門的官員參謁，其象徵的自然是打拼經濟的奮勁。

▲金與正出席金正日逝世10周年中央追慕大會。（圖／翻攝自朝鮮中央電視）

金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正自從今年10月出席國防軍事博覽會後，已有長達66天未在公開活動的鏡頭前露面，這天她被鏡頭捕捉到參加中央追慕大會；至於金正恩的妻子李雪主，則是未出席中央追慕大會、也未陪同參謁安置在錦繡山太陽宮永生洞的金日成、金正日靈柩。

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