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金正日逝世10周年！北韓一片「哀悼氣氛」　禁人民微笑、喝酒作樂

▲▼金正日2010年的身影（圖／達志影像／美聯社）

▲金正日2011年12月17日病逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（17）日迎來時任最高領導人、國防委員長金正日逝世10周年紀念，黨務機關報《勞動新聞》在頭版刊登報導，稱金正日是永遠的首領、主體革命的太陽，除了宣揚金正日過去的政績，更藉機集結內部居民對金正恩體制的忠誠。有居民透露，其實當局相當看重追悼金正日逝世10周年，禁止居民於期間內飲酒作樂。

根據南韓《韓聯社》，隨著金正恩上台執政滿10年，這也代表著其父金正日病逝滿10周年，包括勞動新聞在內的北韓黨媒、官媒皆於17日上午刊登關於金正日逝世10周年的報導，在美國拜登政府決定加強實施對北韓的制裁，以及聯合國大會通過採納「北韓人權問題決議案」的情況下，北韓在這天並無出現異常舉動，內部追悼氣氛低調，至今也尚未傳出金正恩參謁錦繡山太陽宮的消息。

不過，考量到北韓媒體在報導時的習慣，若金正恩最遲於今日或明（18）日凌晨以前率領眾官員參謁錦繡山太陽宮、或是舉行中央追慕大會，甚至有閱兵或試射飛彈的舉動，其相關消息恐怕也得於18日清晨才能得知。

▼北韓國內掀起追悼金正日逝世10周年的氛圍。（圖／達志影像）

▲▼北韓國內掀起追悼金正日逝世10周年的氛圍。（圖／達志影像）

▲▼金正日逝世10周年之際，平壤市舉行紀念畫展。（圖／達志影像）

▲金正日逝世10周年之際，平壤市舉行紀念畫展。（圖／達志影像）

《勞動新聞》17日在以「偉大的領導者金正日同志是吾黨與革命永遠的首領、是主體的太陽」為標題的社論中指出，北韓之所以能挺過一連串殘酷的試煉，同時守住國家自主權、完成強大國家建設偉業，乃因金正日將軍的革命思想與路線。

另外，北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》也於17日刊出相片特輯「三代世襲指導者」，並以「為祖國與人民獻身絕世偉人的不滅業績」命題，除了以此追悼金正日逝世10周年，更以此象徵金日成、金正日、金正恩連續三代的「白頭山血統」政權合法性。

▼北韓最高領導人金日成、金正日、金正恩，「白頭血統」一脈相承。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 北韓金日成,金正日,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩、金正日於2011年12月的合照。（圖／翻攝自我們民族之間。）

▲金正恩、金正日於2011年12月的合照。（圖／翻攝自我們民族之間。）

不過，《韓聯社》卻也發現在該相片特輯中，僅刊出金正恩與其父親金正日2011年12月穿同套衣服、笑容燦爛的合照，卻未刊出金正恩與祖父金日成的合照。報導分析，1984年出生的金正恩在金日成逝世時（1994年）年僅10歲，且金日成未曾出席金正恩生母高英姬的結婚典禮，其子女不得隨意見面金日成，因此金正恩恐怕與金日成未曾有機會拍過合照、甚至未曾見過面。

而根據《自由亞洲電台》（RFA），一名住在北韓新義州市的消息人士透露，北韓當局禁止居民在追悼金正日逝世10周年的期間飲酒作樂、不能笑，不過須照日常生活正常上下班，否則恐遭當局逮捕。

►北韓「違反人權」不容忽視！聯合國連17年採納決議案　60國全員通過
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