　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

▲「咖啡爽節」新店碧潭飄香 80位頂尖咖啡師參與沖煮競賽。（圖／新北市農業局提供）

▲「咖啡爽節」新店碧潭飄香，80位頂尖咖啡師參與沖煮競賽。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導轄內農會及人民團體設置「新北希望市集」品牌，協助在地農友販售自身的優質農產，於12月18、19日新店碧潭希望市集營運團隊「台灣農民組合協會」結合「咖啡爽」與「斜槓職人」團隊，於碧潭風景區東岸廣場舉辦「第7屆咖啡爽節x新北希望市集」展售活動，時間由上午12點至下午6點，歡迎市民來碧潭享受「咖啡香」。

農業局表示，此次「咖啡爽節」內容豐富多元，有參賽人數歷屆最多咖啡沖煮競賽，共計超過80位來自全國的頂尖咖啡師參與，無論是比賽人數及參與品牌皆為歷年最多，而「斜槓職人」及「新北希望市集」也都參與展售，現場除了手作工藝及精選咖啡與周邊商品外，更有新北小農的優質農產，包含新鮮蔬菜、茶葉、蜂蜜及香草蛋捲等精選在地農產品。

▲「咖啡爽節」新店碧潭飄香 80位頂尖咖啡師參與沖煮競賽。（圖／新北市農業局提供）

▲「咖啡爽節」參賽人數歷屆最多咖啡沖煮競賽，共計超過80位來自全國的頂尖咖啡師參與。

咖啡爽團隊指出，適逢耶誕節前夕，許多咖啡師都推出耶誕限定特調，活動期間共邀請4間知名咖啡品牌於現場示範義式特調，也準備烘豆體驗及6場咖啡特色講座；主辦單位也推出咖啡套票，內容有咖啡折抵券及爽杯、測匙及提袋等爽節限定紀念品，只要購買套票還能抽咖啡好禮，現場也有打卡按讚送好禮的活動，只要達成指定任務就能至服務台領取咖啡耳掛包，上述優惠及活動每日數量皆有限。

農業局李玟局長表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，協助小農拓展銷售通路，進而設立「新北希望市集」品牌，目前共設立19處市集據點，並透過異業結盟將市集加入手作、咖啡等元素，不僅提升希望市集品牌知名度，也促進市集永續經營，提供農民穩定的銷售通路，在此也邀請各位市民朋友，作伙來碧潭拎嘎逼，享受這濃濃的咖啡香氣與耶誕氣息。

▲「咖啡爽節」新店碧潭飄香 80位頂尖咖啡師參與沖煮競賽。（圖／新北市農業局提供）

▲咖啡師們推出聖誕節限定商品「愛情麋鹿」。

【更多新聞】

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿　避雷器瞬間爆炸

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

癡情女遭詐騙3萬買點數討不回　無恥渣男反譏「當做一個教訓」

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉「不想談感情」
王力宏製作召妓花名冊！做完「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓
李靚蕾痛訴王力宏：你只保護自己！看到離婚聲明心寒「造謠詆毀我
快生產「王力宏還在約砲」！　李靚蕾痛訴：違反法規也要去找她
王力宏召妓被拍！　李靚蕾毀滅性離婚「你每個城市都有唯一的炮友
快訊／李靚蕾控王力宏：上海約炮拍舔唇照
10°C低溫警戒「急凍番薯變色」　水炸彈集氣！下周強襲全台轉
快訊／李靚蕾深夜揭離婚內幕　控訴王力宏
世新校花變「超兇蜘蛛人」　噴絲性感照辣翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

新北藝起來新莊串門子19日登場　廟街解謎三部曲遊百年古蹟

新北跨年煙火「1314就愛你」　淡水三大主題遊程大獎任你抽

最後催票！陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想　現場狂湧3萬人

高雄妹無照狂飆…「連闖3紅燈」！暴撞賓士　車主傻：還不聞不問

升格拿到入門票！彰化議會今審查過關　中央明年12月底核定

冬至前夕寒流強襲　林口公所推出超暖心短片陪你一起過冬

警察退休的蘇瑞珉栽種可可　奪得CoEx世界賽金牌

交換禮物不要交換塑膠　東縣環保局籲減少耶誕禮盒過度包裝

台東海端國中學生宿舍整修完成　提供孩子安心安全的學習環境

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

衣服飛落窗臺！他出動「特工螃蟹」　成功垂降撿回...網：不可能的任務

騎士吊點滴騎車「輸液管一路飄」　後車見狀嚇傻：台中人就是狂啊...

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

機車前置物箱冒出「陌生人の蟹禮」　男見大閘蟹傻眼...網笑虧：有鉗囉

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

新北藝起來新莊串門子19日登場　廟街解謎三部曲遊百年古蹟

新北跨年煙火「1314就愛你」　淡水三大主題遊程大獎任你抽

最後催票！陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想　現場狂湧3萬人

高雄妹無照狂飆…「連闖3紅燈」！暴撞賓士　車主傻：還不聞不問

升格拿到入門票！彰化議會今審查過關　中央明年12月底核定

冬至前夕寒流強襲　林口公所推出超暖心短片陪你一起過冬

警察退休的蘇瑞珉栽種可可　奪得CoEx世界賽金牌

交換禮物不要交換塑膠　東縣環保局籲減少耶誕禮盒過度包裝

台東海端國中學生宿舍整修完成　提供孩子安心安全的學習環境

臉書、LINE社團交易「要查稅了」！國稅局曝追稅3步驟　這類人當心

侯友宜表態「反萊豬」　IG感性發文：一起決定台灣未來

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

反萊豬公投主文完整看　國民黨：綠營網軍四處造謠「傷害台美關係」

直擊／公投前夜蔡英文北高趕場催票　逾2萬人塞爆凱道

國際火線／獨裁者的春天：歡迎光臨威權主義全球化年代

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉「不想談感情」

彭博社：豬肉公投是「台美關係」考驗　禁令是自貿易協定最大障礙

萊劑導致豬隻「腦部系統失調」　美國科學研究內容曝光

盧郁佳／林秉樞案：鼓勵虐兒的家暴文化

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

地方熱門新聞

陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想

高雄妹無照狂飆…連闖紅燈暴撞　車主傻：還不聞不問

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

新北跨年煙火秀　淡水三大主題遊程

超強卡司接力嗨唱　青埔「陽光劇場」開幕

桃園「三箭齊發」　強化龜山聯外公車服務

全民公投倒數計時　花蓮選委會籲投下神聖一票

男子不滿檢察官不公按鈴控告瀆職

爭取升格！彰化議會今審查過關

南投警查獲電纜線竊嫌　獲台電贈獎勵金

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

台東釋迦出國秀實力　伊賀市嚐鮮「歐伊系捏」

屏東紅豆薊馬＋氣候影響　損失慘重

更多熱門

相關新聞

新北藝起來新莊串門子19日登場

新北藝起來新莊串門子19日登場

「2021藝起來新莊串門子」邁入第2年，新北市政府首度與國際知名動漫《名偵探柯南》合作，並在新莊廟街共推解謎三部曲，同步遊覽百年古蹟，其中首部曲「柯南與你的廟街巡禮」於19日登場，報名成功的粉絲當天只要穿上「柯南藍」顏色的外套或衣服，就送神秘小禮物。

新北跨年煙火秀　淡水三大主題遊程

新北跨年煙火秀　淡水三大主題遊程

新北耶誕城推「樂高創作展」　參加粉專1活動有機會抽中5000元

新北耶誕城推「樂高創作展」　參加粉專1活動有機會抽中5000元

淡水鐵皮農舍陷火海　2層樓燒毀

淡水鐵皮農舍陷火海　2層樓燒毀

逆子抽菸被阻　竟狂捅媽媽5刀奪命

逆子抽菸被阻　竟狂捅媽媽5刀奪命

關鍵字：

新北咖啡市集

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

BY2遭瞎傳「與王力宏親密照」回應了

李靚蕾痛訴王力宏：你只保護自己！　看到離婚聲明心寒

王力宏離婚後憔悴首露面！　硬撐笑容說話了

流浪漢被垃圾車活活輾死　驗屍官傻眼

金馬影帝陳松勇離世！　留200萬遺產給看護

婚後婆婆送金項鍊　媳婦見背面刻5字氣炸

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

李靚蕾斷婚姻摯友侯佩岑感嘆發文

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

更多

最夯影音

更多
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面