「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

▲「咖啡爽節」新店碧潭飄香，80位頂尖咖啡師參與沖煮競賽。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導轄內農會及人民團體設置「新北希望市集」品牌，協助在地農友販售自身的優質農產，於12月18、19日新店碧潭希望市集營運團隊「台灣農民組合協會」結合「咖啡爽」與「斜槓職人」團隊，於碧潭風景區東岸廣場舉辦「第7屆咖啡爽節x新北希望市集」展售活動，時間由上午12點至下午6點，歡迎市民來碧潭享受「咖啡香」。

農業局表示，此次「咖啡爽節」內容豐富多元，有參賽人數歷屆最多咖啡沖煮競賽，共計超過80位來自全國的頂尖咖啡師參與，無論是比賽人數及參與品牌皆為歷年最多，而「斜槓職人」及「新北希望市集」也都參與展售，現場除了手作工藝及精選咖啡與周邊商品外，更有新北小農的優質農產，包含新鮮蔬菜、茶葉、蜂蜜及香草蛋捲等精選在地農產品。

▲「咖啡爽節」參賽人數歷屆最多咖啡沖煮競賽，共計超過80位來自全國的頂尖咖啡師參與。

咖啡爽團隊指出，適逢耶誕節前夕，許多咖啡師都推出耶誕限定特調，活動期間共邀請4間知名咖啡品牌於現場示範義式特調，也準備烘豆體驗及6場咖啡特色講座；主辦單位也推出咖啡套票，內容有咖啡折抵券及爽杯、測匙及提袋等爽節限定紀念品，只要購買套票還能抽咖啡好禮，現場也有打卡按讚送好禮的活動，只要達成指定任務就能至服務台領取咖啡耳掛包，上述優惠及活動每日數量皆有限。

農業局李玟局長表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，協助小農拓展銷售通路，進而設立「新北希望市集」品牌，目前共設立19處市集據點，並透過異業結盟將市集加入手作、咖啡等元素，不僅提升希望市集品牌知名度，也促進市集永續經營，提供農民穩定的銷售通路，在此也邀請各位市民朋友，作伙來碧潭拎嘎逼，享受這濃濃的咖啡香氣與耶誕氣息。

▲咖啡師們推出聖誕節限定商品「愛情麋鹿」。

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