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路透社：中國施壓德國馬牌　切斷「立陶宛製」汽車零配件

▲▼德國汽車零件供應商馬牌(Continental)。（圖／路透）

▲德國汽車零件供應商馬牌（Continental）驚傳遭中國施壓，切斷立陶宛供應鏈。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

立陶宛因為力挺台灣，不斷與中國發生外交爭端，現在又傳出中國施壓全球主要的汽車零件供應商德國馬牌（Continental）切斷來自立陶宛的供應商品，使得雙方的外交爭端，延燒到商業領域。

根據《路透社》報導，德國汽車業是支撐歐洲經濟的重要支柱，馬牌是全球主要的汽車零配件生產商之一，在立陶宛設有生產基地，製造車門和座椅控制器等電子零配件，並出口到包含中國在內的全球客戶。

為所有德國汽車製造商，提供零配件的大企業馬牌，拒絕評論是否接受中國政府要求，切斷立陶宛供應鏈。

中國外交部否認向跨國企業施壓，要求他們不要使用立陶宛生產的零部件，但表示中國企業不再信任立陶宛。

▲▼立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。（圖／達志影像／美聯社）

▲立陶宛對中國的直接貿易規模不大，但還是與許多與中國貿易的跨國公司合作。（圖／達志影像／美聯社）

立陶宛與中國的直接貿易規模不大，但擁有數百家出口型經濟的公司，這些公司為向中國銷售的跨國公司生產家具、雷射、食品和服裝等產品。

立陶宛外交部表示，在立陶宛營運的公司已經成功融入國際供應鏈，因此中國的經濟施壓措施，可能會對在立陶宛運營的公司造成各種干擾。

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