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陸：立陶宛未通知就撤走所有外交人員　自編自導一場鬧劇

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）16日表示，中方告知立陶宛外交人員的身分證件將很快失效，立陶宛申請延期未獲答覆，只能撤離全數駐中外交代表團成員。對此，中國大陸外交部17日指出，立方從未提出駐華外交人員證件延期申請，所謂未獲中方答覆的說法純屬是造謠。

中國大陸外交部發言人汪文斌表示，針對立陶宛政府允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，公然在國際上製造「一中一台」的錯誤行徑，中方已宣佈將中立關係降為代辦，並正式照會立方，決定將中國駐立外交機構更名為「中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處」，要求立方相應更改駐華外交機構稱謂，這符合維也納外交關係公約、一般國際法和相關國際實踐，也符合外交對等原則。

汪文斌指出，在中立關係已經降為代辦級的情況下，中方要求立陶宛駐華外交機構重新申辦外交人員身份證件，這是中方做好駐華使團服務與管理的正常程序，符合相關國際法和國際慣例，並不影響立外交人員在華正常履職和生活。同時，中方根據維也納外交關係公約，保障所有在華外交機構的安全及合法權利，保障包括立方在內的各國駐華外交機構正常開展工作。

汪文斌強調，立方從未提出駐華外交人員證件延期申請，所謂未獲中方答覆的說法純屬是造謠，事實是，立方在事先沒有通知中方的情況下，突然安排所有駐華外交人員不辭而別，自編自導了一出鬧劇，「立方不正視並糾正自身的錯誤行為，反而散布虛假信息，借以推卸自身責任。中方對此深表不滿，並堅決反對。」

汪文斌最後還說，立方試圖製造「一中一台」，損害中方主權，不會得逞，「試圖推卸自身責任，對中方進行政治訛詐，這完全是打錯了算盤。」

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