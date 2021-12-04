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閱讀嘉年華今登場　教長曝閱讀可增進「六力」

▲▼閱讀嘉年華今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲歡樂閱讀嘉年華今天登場，不少家長帶了小孩到場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

在北市信義國小戰鼓隊精彩表演下，歡樂閱讀嘉年華今（4日）在中正紀念堂園區熱鬧登場，在和煦冬陽包圍下，一早吸引家長帶著小孩湧入，現場推出25項主題、規劃超過250場的創意閱讀活動，教育部長潘文忠表示，「閱讀」是終身學習的基礎，透過閱讀可以厚植語文力、學習力、思考力，提升反應力、想像力和創造力，推廣閱讀十分重要。

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▲▼閱讀嘉年華今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲信義國小戰鼓隊表演為閱讀嘉年華活動揭開序幕。（圖／記者許敏溶攝）

台灣閱讀節今年邁入第九年，由教育部指導、國家圖書館主辦「歡樂閱讀嘉年華」，一早在中正紀念堂園區舉辦，這也是今年台灣閱讀節最盛大閱讀活動，在北市信義國小戰鼓隊「鼓震八方」抖擻演出中揭開序幕，而今早天氣相當溫暖，吸引家長帶著小孩參加活動，不少家長坐下陪著小孩看起書來，洋溢濃濃的父愛與母愛，共度愉快的週末親子時光。

▼閱讀嘉年華今天登場，家長陪小孩看書。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼閱讀嘉年華今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠在致詞時指出，今天現場洋溢滿滿書香與童趣，教育部與地方政府努力推動各項閱讀活動，從公共圖書館設備與相關推廣活動，並結合文化出版事業熱心團體，推動閱讀風氣。非常多的家庭都了解到，閱讀是非常重要給孩子學習基礎。

潘文忠進一步表示，終身學習是知識經濟時代提高國民素質與強化國家競爭力的關鍵，「閱讀」更是終身學習的基礎，透過閱讀可以厚植語文力、學習力、思考力，提升反應力、想像力和創造力，故閱讀的推廣十分重要，全民閱讀風氣的培養，將可提升國民迎接未來的能力，縮減社會知識落差，並進而提升國家競爭力。

▼教育部長潘文忠等人參與閱讀嘉年華活動揭幕儀式。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼閱讀嘉年華今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

國家圖書館指出，歡樂閱讀嘉年華活動共推出25項主題，規劃超過250場的創意閱讀活動，合辦單位及活動規模更甚以往，除經典人氣的「歡樂故事村」、「泡泡．科學．小飛俠」、「閱讀繽紛樂--歡樂大相聚」及「書香大市集」外，還有專為0-6歲嬰幼兒設計聽、說、讀、寫、玩閱讀活動「小小愛書人」。

▲▼閱讀嘉年華今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲閱讀嘉年華活動今天登場，不少家長帶著小孩參加。（圖／記者許敏溶攝）

此外，這次活動還邀請中華民國圖書館學會辧理「圖書館陪你怡情」活動，結合學校、博物館與圖書館推出「青春學園」等活動，另有「閱來閱繪畫」、「鴻圖大展—行動書車展示」等創新活動都別具特色，更與日本、法國等10個駐台單位共同合作，推出「世界交享閱」，以世界文化為主題設置創意互動闖關遊戲，讓現場民眾開啟一個「秒出國」的任意門，用閱讀體驗超有感的異國風情。

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