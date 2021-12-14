百大教育專案出爐　學習現「跨時空、領域、社會」特色

▲百大教育專案今出爐，教育部長潘文忠肯定得獎者的創新專案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，台灣教育圈迎來前所未有變化，在今（14日）「未來教育 台灣100」的創意教案贈獎典禮中，來自全台20縣市、107件最具創新性的教育專案獲得贈獎，獲獎作品各具特色，包括走出教室、展現在地關懷，也讓學習更加「跨領域、跨領域、跨社會」，教部長潘文忠也肯定上述教案為台灣教育圈所做的努力。

由遠見‧天下文化教育基金會主辦2021第三屆「未來教育 台灣100」徵選，主要遴選全台最具創新性的教育專案，經過長達半年的徵件及評審作業，共有共107件專案獲獎，包含「持續精進獎」7件，以及「未來教育 台灣100」，今天下午在交通部集思會議中心舉行贈獎典禮，今年得獎者遍布全台與外島共20縣市。

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▲遠見天下董事長高希均（圖右）把剪報送給教育部長潘文忠（圖左），希望教育部持續投入資源到教育現場。（圖／記者許敏溶攝）

教育部部長潘文忠在致詞時表示，瑞士洛桑管理學院剛剛公布的2021年全球人才培育部分，在全球受評的65個國家當中，台灣今年排名第十六名，比去年進步四名，其中在人才準備評分部分，台灣來到第九名，也是亞洲第三名，這代表著投入人才培育，才能面對未來更多國際競爭。

潘文忠隨後指出，政府規劃投入相關資源，包括四年投入一百億提升雙語能力，在中小學數位精進方案，已有兩百億元，在未來四年協助學校發展，在制度創新面上，今年也通過產學創新條例，未來在大學與企業合作，展開新的AI或半導體等相關產業人才培育，都需要制度與預算來支持，讓台灣人才養成持續發展，而最根本的，則是今天107件獲獎者為台灣所做的努力，也是人才的培育。

主辦單位表示，今年受疫情影響，教育圈迎來前所未有的變化，過去單一授課方式已無法面對未來考驗，故今年徵選特別聚焦尋找具有跨時空、跨領域和跨社會，符合台灣C School特色的創意教案，顯示跨領域學習蔚然成風，教學活動則突破傳統單向學習方式，重視團隊合作、批判思考和解決問題能力，而評審團針對提案內容的「創新性」、「可複製性」、「學習效益」及「影響力」等指標，在激烈的討論中，選出百大教育專案。

今年得獎作品各具特色，像是彰化縣廣興國小，由老師和地方團體合作，帶著學生走入社區，串聯在地團隊、社區營造和地方創生等聚落作為教學現場，讓學生透過踏查、聽講、操作和思考，了解當地的農漁業型態、生態依存和人文歷史，還免費招待全國偏鄉學校到彰化進行遊學，共享二林地景及知識寶庫。

此外，今年五月中旬台灣疫情嚴峻，線上學習成為日常，使得學習樣態變得更豐富，苗栗高中便以google earth製作3D旅程，介紹浪漫台三線藝術家與在地故事交織的藝術品；台東縣初鹿國中研發的全方位跨域課程，不僅重視主要學科和科技的結合，更將學習歷程數位化，引導學生利用Google協作平台紀錄學習點滴，以掌握自己在各科的學習狀況。