兩岸大千文化藝術交流活動於四川舉行　聚焦打造張大千文創「IP」

▲海協會副會長李文輝、四川省台辦主任羅治平為歐豪年藝術館揭幕。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2021海峽兩岸大千文化藝術交流活動昨（16）日在四川內江市舉行，海協會副會長李文輝、四川省台辦主任羅治平及張大千傳人書法家王軒等人皆出席開幕式。李文輝在致詞時表示，兩岸關係發展離不開文化交流，中華文化的弘揚發展更離不開兩岸攜手合作。

▲來自兩岸的藝術家及文化人一同參觀歐豪年藝術館內的張大千書畫作品。（圖／主辦方提供）

開幕式結束後，與會人員一同前往位於四川內江市的歐豪年藝術館參觀。館內收藏由台灣美術家歐豪年捐贈的百餘幅極書畫真跡，包括張大千畫作及歐豪年的代表性作品等。張大千傳人王軒表示，歐豪年藝術館是歐先生與大千先生友好情誼的延續和兩岸文化交流的充分體現，「活動帶給我們的啓示就是傳承，中華文化博大精深，既要有良好的基石，也需要不斷地發展和拓新。」

▲與會代表聚焦打造張大千及內江文化創意IP。（圖／主辦方提供）

同日舉行的2021海峽兩岸城市文化產業發展交流會上，「文創活力」及「青年力量」是兩岸與會者討論最熱烈的話題。來自台灣的莫程富是「妖怪村」的操盤手之一，他以「品厚重、俏營銷」替打造大千文化IP提出建議。

莫程富表示，將大千文化進行全域品牌打造可以參考歐洲的莫札特小鎮，「不要只聚焦書畫，而是面向全球，以大千文化的數位化營銷方式來做展現，才能吸引更多年輕人，由群體帶動產業發展，賦能產業聯動。」

台青謝柏園則建議，內江要大力招引具備國際性資源、擅長文化產業經營和規劃工作的人才，組建專業團隊，帶動大千文化及其他內江文化走向國際，「充分利用糖、夏布、鑄造產業基礎優勢，突出內江特色，推動發展現代化文化產業，吸引更多年輕人的注意。」

