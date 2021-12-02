狙殺畫面曝光！49歲惡煞手持鋼棒對峙襲警　警員「連開7槍」擊斃

記者鄭思楠／綜合報導

四川宜賓敘州區觀音鎮佑之社區11月30日下午發生一起民眾襲警被擊斃的事件，一農戶拒不配合處警警員，砸傷其頭部並手持尖頭鋼棒襲警。警員連開數槍擊中男子，最終男子搶救無效身亡。當地警方稱，經多次口頭警告和鳴槍示警無效後，警員開槍將其擊倒。

據《極目新聞》報導，據事發影片，出現了7聲槍響。當地多名居民稱，被槍擊的男子姓陶，49歲，目前已經身亡。

12月1日，陶某的父親表示，自己有3子1女，死亡的兒子是老三。11月30日下午5時許，因為老三將路挖斷了，導致大兒子不能將豬飼料運回家，大兒子報警，警員趕來處理。

陶父稱，警員來時，老三並不在家，接到電話回家後與警員發生了矛盾、拉扯。警員曾鳴槍示警，但老三沒聽，並拿著尖頭鋼棒追趕警員，警員隨後開了多槍。

陶父表示，警員開槍的地方就在他家的豬舍邊上。當時因為有車輛阻隔視線，他並未看見警員開槍的過程，只聽到槍響。急救人員趕到後對三兒子現場進行救治，但沒能救過來。

▲男子襲警被擊斃。（圖／翻攝自極目新聞）

四川宜賓敘州公安12月1日晚發布警情通報稱，11月30日15時40分許，該局觀音派出所接陶姓村民報警稱，其弟陶某（男，49歲，宜賓市人）將其兄弟兩家共同修建的道路挖斷，阻攔自己運輸飼料的車輛通行。

通報顯示，派出所民輔警趕到現場後，陶某及熊姓妻子拒不配合調查，還辱罵出警人員，之後用水泥塊將一警員頭部砸傷，又手持鋼釬衝向該警員。經多次口頭警告和鳴槍示警無效後，該警員開槍將其擊倒，出警人員隨即撥打救護車開展救治。陶某經搶救無效死亡，受傷警員因頭部受傷還在醫院接受治療。

目前，敘州區人民檢察院已介入調查，案件還在進一步辦理中。