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超狂窄裙美腿妹！「赤手奪刀制伏歹徒」驚呆眾人...真實身分曝

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▲紅衣短裙妹空手奪刀。（圖／翻攝自微博／封面新闻，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸四川樂山沐溪鎮近日發生一起男子持刀要行凶的案件，一名穿著紅外套、粉紅窄短裙的女子剛好路過撞見，二話不說飛撲上前救人，更直接空手奪刀、制伏歹徒，讓圍觀民眾跟網友都驚呆，事後這名見義勇為的美腿妹也被曝光真實身份。

據陸媒《紅星新聞》報導，這名「女英雄」的真實身份是女警羅慧琳，事發當時她正交接班後要回家，在路上突然聽到群眾大喊「有人拿刀砍人啦」。她循聲過去，看到兩男一女在馬路中間扭打成一團，女子被兩名男子壓在身下動彈不得，其中一名穿著灰色外套的男子還拿著一把菜刀。

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▲「女英雄」羅慧琳見義勇為救人。

羅慧琳當下毫不猶豫，對著持刀男子大喊「我是警察，把刀放下！」為防止事件擴大，她等不及隊友趕來，就撲上前和另一名壓在女子身上的男子緊緊握住灰衣男子手中的菜刀，並逮到空擋，一起空手奪下菜刀，成功營救被害女子，並將持刀男繩之以法，避免悲劇發生。

據了解，持刀男子與被害女子是夫妻關係，但因為感情問題發生糾紛，魏姓男子就拿著菜刀要襲擊妻子。而英勇救人的羅慧琳事後接受採訪表示，當時根本沒有考慮其他危險，因為保護民眾就是警察日常在做的事，此事也讓不少網友深感佩服，直呼「好勇敢啊」、「女警和周圍的路人，都很棒」、「巾幗不讓鬚眉」。

▲▼羅慧琳因此還獲得榮譽證書和獎金人民幣1萬元。（圖／翻攝自微博／乐山公安）

▲羅慧琳因此還獲得榮譽證書和獎金人民幣1萬元。（圖／翻攝自微博／乐山公安）

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