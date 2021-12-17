大阪火警24死　起火點疑在診所門口！「患者往內跑」無處可逃

記者詹雅婷／綜合報導

日本大阪市區大樓17日上午發生嚴重火警，現已確認至少24人死亡。現已知起火樓層在4樓，該樓層是一間身心科診所，調查人員指，由於診所出入口附近的火勢最嚴重，許多患者選擇往診所內部，可能因此無法繼續逃生。

▲這場大火發生在大阪鬧區一棟住商混和大樓。（圖／路透）

綜合ABEMA TIMES、MBS NEWS報導，起火樓層4樓被燒毀的面積約25平方公尺（約7.5坪），診所出入口被嚴重燒毀。現已知火災發生時間在當地上午10時20分左右，當時正值診所診療時間才剛開始。調查人員認為，診所入口處周邊火勢最嚴重，可能當時患者往診所後方移動，導致最後無處可逃。

一名平時會前往這間診所的男子透露，診所內部空間不大，候診區僅能容納約10人，有時會擠到只能在外面等待候診，雖然有消防用樓梯，但位置在入口旁邊，一般不會發現，「如果是我，我沒有自信可以逃得出來。」





▲▼ 發生火災的4樓有一間身心科診所。（圖／達志影像／美聯社）

這起火災發生後，當局出動75輛車趕抵現場救援，火勢大致上在30分鐘後就被撲滅，17名男性與11名女性共計28人被送往醫院，但其中27人當時位在起火樓層4樓，被抬出時已處於心肺停止狀態。產經新聞指出，目前已有24人死亡。

日本警方目前朝縱火方向展開調查。依據一名女性目擊者的說法，當時一名年約60歲男子手上拿著可疑袋子，且袋中裝著不明液體，液體流出後，現場就起火。

大阪市消防局表示，這棟大樓先前通過的定期檢查中，在防火方面並無問題，由於大樓規模不大，並沒有被要求安裝自動灑水裝置，實際上也沒有安裝。

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