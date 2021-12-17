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咖啡控快補貨！全聯咖啡大賞「買1送1」　濾掛、即溶、烘豆都有

▲▼全聯推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享買1送1、第2件5折優惠；另外10/1當天，OFF COFFEE在實體門市同品項可享買1送1。（圖／全聯提供）

▲全聯咖啡大賞，推出多款濾掛、咖啡豆、即溶、即飲咖啡「買1送1」起。（示意圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻黑金商機，全聯福利中心今（17）日起至明年1月6日舉行「咖啡大賞」，濾掛、即溶、烘豆、即飲都有指定品「買1送1」起，咖啡濾紙等相關商品也有特價。而超商也有7-11在12/20起至12/22祭出限時3天「冬至送暖」，3大咖啡飲品「買1送1」，同時即日起至12/28，CITY全系列現調飲品「任選第2杯半價」。

▲▼全聯咖啡大賞。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲全聯咖啡大賞，12/17至明年1/6期間，推出指定商品「買1送1」起。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯咖啡大賞精選多項咖啡商品，在12/17至明年1/6期間，推出指定商品「買1送1」起，包括莫凡彼即溶咖啡、神戶齋藤珈啡店濾掛式咖啡、UCC冠軍監修咖啡豆、貝納頌咖啡⋯等，無論是濾掛、即溶、烘豆、即飲都有，除了買1送1或特價，任選2件指定品還贈1枚印花。

▲▼全聯咖啡大賞。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯咖啡大賞。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯咖啡大賞。（圖／Facebook／全聯福利中心）

另外7-11將於12/20起至12/22止推出「冬至送暖」活動，3款指定CITY系列咖啡飲品直接「買1送1」，為CITY CAFE特大美式（冰／熱）、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵（熱）以及現萃茶熱四季春青茶（熱）。

▲7-11限時3天「3大咖啡飲品」買1送1。（圖／7-11提供）

而外送平台foodpanda聯手全家Let’s Café推出限定「胖胖達聖誕聯名杯」，特意將超Q品牌大使胖胖達印在Let’s Café咖啡杯上，搭配粉色杯身超吸睛，且無論是使用外送平台下單或是至門市購買Let’s Café通通會拿到這款限定咖啡杯。

 為慶祝首度聯名， 即日起至12/30止，凡至全家購買Let’s Café可享第2杯7折，foodpanda上則祭出購買Let’s Café享有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠；而foodpanda再推加碼好康，同期間在生鮮雜貨專區訂購全家商品，輸入專屬優惠碼「 全家好咖」即可打7折優惠，最高可折抵70元，每人限用2次。

▲foodpanda攜手全家推胖胖達聖誕聯名杯。（圖／foodpanda提供）

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