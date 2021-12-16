限時3天！超商「3大咖啡飲品」買1送1　爽喝特大杯美式只要30元

▲7-11限時3天「3大咖啡飲品」買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

下週二（21）就是冬至了，為了讓民眾能夠暖暖迎冬至，就有超商祭出限時3天「3大咖啡飲品」買1送1，包括民眾最愛喝的美式，最便宜只要花30元就能爽喝，另外，冬天必吃的關東煮、甜湯等也有「2件88折」優惠，大家可要把握機會搶便宜了。

7-11將於12/20起至12/22止推出「冬至送暖」活動，3款指定CITY系列咖啡飲品直接「買1送1」，為CITY CAFE特大美式（冰／熱）、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵（熱）以及現萃茶熱四季春青茶（熱），另外還有關東煮(味噌/麻辣)、紅豆紫米湯、紅豆蜜芋湯、呷七碗藥燉排骨湯、呷七碗麻油雞湯等湯品2件88折。

▲foodpanda攜手全家推胖胖達聖誕聯名杯。（圖／foodpanda提供）

外送平台foodpanda聯手全家Let’s Café推出限定「胖胖達聖誕聯名杯」，特意將超Q品牌大使胖胖達印在Let’s Café咖啡杯上，搭配粉色杯身超吸睛，且無論是使用外送平台下單或是至門市購買Let’s Café通通會拿到這款限定咖啡杯。

為慶祝首度聯名， 即日起至12/30止，凡至全家購買Let’s Café可享第2杯7折，foodpanda上則祭出購買Let’s Café享有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠；而foodpanda再推加碼好康，同期間在生鮮雜貨專區訂購全家商品，輸入專屬優惠碼「 全家好咖」即可打7折優惠，最高可折抵70元，每人限用2次。