　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時3天！超商「3大咖啡飲品」買1送1　爽喝特大杯美式只要30元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限時3天「3大咖啡飲品」買1送1。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

下週二（21）就是冬至了，為了讓民眾能夠暖暖迎冬至，就有超商祭出限時3天「3大咖啡飲品」買1送1，包括民眾最愛喝的美式，最便宜只要花30元就能爽喝，另外，冬天必吃的關東煮、甜湯等也有「2件88折」優惠，大家可要把握機會搶便宜了。

7-11將於12/20起至12/22止推出「冬至送暖」活動，3款指定CITY系列咖啡飲品直接「買1送1」，為CITY CAFE特大美式（冰／熱）、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵（熱）以及現萃茶熱四季春青茶（熱），另外還有關東煮(味噌/麻辣)、紅豆紫米湯、紅豆蜜芋湯、呷七碗藥燉排骨湯、呷七碗麻油雞湯等湯品2件88折。

▲foodpanda攜手全家推胖胖達聖誕聯名杯。（圖／foodpanda提供）

外送平台foodpanda聯手全家Let’s Café推出限定「胖胖達聖誕聯名杯」，特意將超Q品牌大使胖胖達印在Let’s Café咖啡杯上，搭配粉色杯身超吸睛，且無論是使用外送平台下單或是至門市購買Let’s Café通通會拿到這款限定咖啡杯。

為慶祝首度聯名， 即日起至12/30止，凡至全家購買Let’s Café可享第2杯7折，foodpanda上則祭出購買Let’s Café享有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠；而foodpanda再推加碼好康，同期間在生鮮雜貨專區訂購全家商品，輸入專屬優惠碼「 全家好咖」即可打7折優惠，最高可折抵70元，每人限用2次。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
花蓮9隻狗抽搐脫糞亡！死因曝光　警列重大刑案
快訊／雷伊變「強颱」！　最新路徑圖出爐
CNN：雷伊恐增強為「超級颱風」！　災難警報升至最高級
獨／全台0本土再破功！　北市女確診「Ct值偏高」
知名音樂製作人「1家3口全罹難」！　飛機墜毀9人死
雷伊「開針眼」！全台連下5天時間曝　明探10度
《華燈》暗黑版尺度超大！ Swag女神COS「春光全露」
公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女「1舉動」感動網
吸毒男星3度離婚「窮到沒錢吃飯」！　嫩妻心死休了他

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時3天！超商「3大咖啡飲品」買1送1　爽喝特大杯美式只要30元

每顆變6元！「桂冠湯圓」冬至前悄漲價了　業者證實：反映成本

美廉社發展數位店家　想像「元宇宙超市」：也許明年就有人做

美廉社這招抗漲曝「目前不會調價」　總經理：大家不用緊張這件事

內餡塞滿滿！超商最新「法國巧克力泡芙、巧克力塔」開吃了

全聯打疫苗新贈品曝光！12月底前加碼鳳梨釋迦　挺台灣農民

小夜燈會唱歌！超商「療癒黑貓」新集點　露營燈秒變手電筒超欠收

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

限時3天！超商「3大咖啡飲品」買1送1　爽喝特大杯美式只要30元

每顆變6元！「桂冠湯圓」冬至前悄漲價了　業者證實：反映成本

美廉社發展數位店家　想像「元宇宙超市」：也許明年就有人做

美廉社這招抗漲曝「目前不會調價」　總經理：大家不用緊張這件事

內餡塞滿滿！超商最新「法國巧克力泡芙、巧克力塔」開吃了

全聯打疫苗新贈品曝光！12月底前加碼鳳梨釋迦　挺台灣農民

小夜燈會唱歌！超商「療癒黑貓」新集點　露營燈秒變手電筒超欠收

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

14歲兒討厭讀書「靠1技能屌打」　背影照讚爆！網跪：年薪破百萬

霞喀羅滿滿帳篷無人睡　山友角落紮營「若遇黑熊只能大聲求救」

爬山驚見「七彩鬼影」飄空中！他愣了一秒發現神奇真相

警監聯合稽查取締改裝噪音車　3小時取締45件

美廉社開大絕「超狂新服務」神曝光！網爆驚喜：太方便了吧

山口俊繼承巨人王牌17號　「育成之光」接棒龜井善行

LINE 2021年貼圖榜單出爐　「鯊魚」異軍突起攻佔2席次

IOC出手平息彭帥風波　紐時專欄諷：和中國是共生互利的老友

婆婆過年包5萬！她卻「列7大罪狀」狂抱怨　網罵爆：快放生妳老公

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

每顆變6元！桂冠湯圓冬至前悄漲價了

年底買電動機車秘技不到三萬入手

冬天廁所濕臭味網推1秒清新妙招

超商最新法國巧克力甜點開吃！

Roots outlet改裝必逛重點一次看

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

新秘神推全聯「防掉色爆品」

台中新光三越睽違10年改裝

不想被菜價綁架　蔬果保鮮神器用起來

速食店「招牌香草烤雞下殺79折」

4大超商「雙12咖啡優惠」一次看！

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

元宇宙超市？美廉社：也許明年有人做

更多熱門

相關新聞

超商2款燕麥奶咖啡新品來了！

超商2款燕麥奶咖啡新品來了！

燕麥奶控看過來！7-11將在12/15起開賣最新2款「燕麥奶風味」咖啡飲品，還加了可可、抹茶根本邪惡到不行，每一口都充滿療癒感，且還可享「第2杯半價」優惠。星巴克則是祭出玩遊戲抽獎活動，民眾只要完成遊戲就有機會抽到「兌換任一中杯」或「全品項買1送1」等優惠券。

超商最新限量杯「2大飲品」第2杯半價

超商最新限量杯「2大飲品」第2杯半價

超商推邱澤、許瑋甯定情冰棒買1送1

超商推邱澤、許瑋甯定情冰棒買1送1

限時3天！超商5咖啡飲品買12杯送6杯

限時3天！超商5咖啡飲品買12杯送6杯

雙12爽喝超商大杯美式只要12元

雙12爽喝超商大杯美式只要12元

關鍵字：

超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面