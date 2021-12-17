王毅與索羅門外長通話　承諾中國將協助重建

▲索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）發生暴動。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅16日與索羅門群島外交部長馬內萊通電話，他表示，索羅門群島首都不久前發生騷亂，背景複雜，是一些別有用心的勢力趁機抹黑中國與索羅門關係，試圖顛覆兩國建交成果，「中方對兩國關係前景充滿信心，將採一系列措施協助重建。」

王毅指出，索羅門群島是中國的好朋友、好夥伴，中索建交完全符合索人民長遠和根本利益，完全符合時代發展潮流，「中方高度重視發展中索友好關係，願同索方一道努力，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。」

王毅提到，前不久索首都發生嚴重騷亂，當地民眾與中國僑胞的安全和生活受到衝擊，中方向索政府和人民表示深切同情和誠摯慰問，對一切暴力行徑表示強烈譴責，中方同索政府和人民堅定地站在一起，堅定支持索政府維護國內穩定的努力，堅定維護中索關係和在索中國公民的正當權益，「希望並相信索政府繼續採取一切必要措施，依法保護好當地民眾及中國公民的安全。」

▲中國大陸與索羅門群島建交。（圖／路透社）



王毅強調，這次騷亂背景複雜，一些別有用心的勢力趁機抹黑中索關係，試圖顛覆中索建交成果，這完全不符合索人民利益，注定失敗，「索方重申堅定奉行一個中國政策，有力回擊不實指責，中方高度讚賞。」

王毅還說，中索關係經受這場考驗，比以往任何時候都更加牢固，「中方對兩國關係前景充滿信心，將採取一系列措施支持和幫助索恢復秩序和重建、實現穩定發展。」

王毅並提到，索羅門群島是南太平洋和發展中國家重要成員，中索兩國有著廣泛的共同利益，中方將繼續在國際舞台上堅定維護多邊主義，堅定維護髮展中國家特別是中小國家的合理訴求，「當前，雙方要警惕少數國家秉持冷戰思維、動輒打著人權旗號干涉他國內政的圖謀，共同維護國際關係基本準則和國際公平正義。」

另外，根據大陸外交部新聞稿，馬內萊表示，感謝中方對索經濟社會發展提供的大力支持和援助，對中國在索公民在騷亂事件中遭受的財產損失表示誠摯慰問，「我們的通話表明兩國在困難時刻堅定站在一起。索當前局勢已逐步恢復正常，正在努力實現社會穩定和經濟發展。」