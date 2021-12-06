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索羅門親中總理逃不信任案　陸使館：企圖破壞中索關係注定失敗

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞會見中國大陸國家主席習近平。（圖／翻攝中新社）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞赴北京，與大陸國家主席習近平會面。（圖／翻攝中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

索羅門群島國會6日表決對總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的不信任案，最終未能通過，蘇嘉瓦瑞仍持續擔任總理。表決結果出爐後，中國大陸駐索羅門群島大使館也發出聲明表示，「任何企圖破壞中索關係的行徑注定是失敗的！」

大陸駐索羅門使館指出，索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）日前發生「嚴重社會騷亂」，唐人街等地華商店鋪遭打砸搶燒，造成嚴重財產損失和社會恐慌，數百名中國公民無家可歸，中國政府已多次對暴力事件予以強烈譴責，向受困僑胞表示誠摯慰問。

▼索羅門群島民眾焚燒唐人街。（圖／路透社）

▲▼索羅門民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）示威，火燒中國城。（圖／路透社）

大陸駐索羅門使館提到，中索兩國人民友誼源遠流長，早在上世紀初，華人便飄洋過海來索定居，「他們同索國家命運緊密相連，為索發展作出重要貢獻。他們的功績應該被索人民銘記。」

大陸駐索羅門使館還說，他們也看到，在暴亂的至暗時刻，索警方盡忠職守，各界友好人士協助維護社會秩序，華僑華人團結一心，互施援手，「有人冒著生命危險，在烈火中救助同胞。有人為失去家園的人們提供住處。有人慷慨捐衣捐物。中國駐索使館向大家的義舉致敬，在此特別感謝索羅門中華總會、福建總會、索中商會不辭辛苦，及時高效組織協調，相信在大家共同努力下，我們一定能戰勝困難，共克時艱。」

大陸駐索羅門使館強調，2019年9月中索建交以來，兩國關係穩定發展，各領域務實合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實實在在的利益，「中方堅定支持索政府和人民止暴制亂的努力，『莫道浮雲終蔽日』，任何企圖破壞中索關係的行徑注定是失敗的。中索關係必將戰勝一切艱難險阻，長久綻放出耀眼的光芒。」

另外，大陸駐索羅門使館也宣布，正統籌資源，積極協調僑胞開展互幫互助。

▼蘇嘉瓦瑞也曾來台，與總統蔡英文會面。（圖／總統府）

▲▼總統蔡英文26日上午在國家兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）伉儷。（圖／總統府提供）

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