　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

批美國藉「民主峰會」維護霸權！　王毅：對中國民主充滿信心

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝大陸外交部網站）

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝大陸外交部網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登12月9日、10日將召開首屆「民主峰會」，中國國務委員兼外長王毅3日晚間表示，美國是假借民主的名義，維護其在世界上的獨霸地位，並強調中國對自身的民主道路和民主進程充滿信心。

據大陸外交部發布消息，王毅3日晚間與巴基斯坦外交部長庫雷希通（Makhdoom Qureshi）電話時，就美方擬舉辦所謂的民主峰會進一步闡述中方立場。

王毅表示，美國的目的不在民主，而在霸權，是假借民主的名義，維護其在世界上的獨霸地位，是以民主為旗號，借機干涉別國的內政，是濫用民主的價值，在世界上製造分裂。

他接著稱，很多國家都認為，美國已經沒有資格給別國出試題、定標準，也沒有權利要求別國只能效仿美式民主。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長王毅會面。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與王毅會面。（資料圖／路透）

王毅強調，如果要討論民主，就應該在聯合國的平台，本著相互尊重的精神，進行平等的討論，國際社會不妨作兩個測試，一是測一測各國是否認為美國是世界上民主的榜樣，「我看結果會很尷尬」；二是測一測各國人民對本國政府的滿意度，「我看結果會讓某些國家下不來台。」

王毅說，中國對自身的民主道路和民主進程充滿信心，「我們願本著開放包容的態度，同各國就民主和人權問題開展充分交流。大家取長補短，共同提高，一起促進全球的民主和人權事業。」

王毅最後指出，「我們也願同各方一道，維護公道正義，抵制冷戰思維，捍衛和發展真正的民主，切實維護發展中國家的正當合法權益。」

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
女YouTuber宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」
LIVE／蔡英文今晚登社群之夜　林昶佐同台挺四個不同意
50嵐逼出「手搖界1現象」　過來人超有感：還是老牌好
2千多人瞬間慘死！眼喉灼燒倒地亡　農藥廠「恐怖外洩」遺毒37
正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹「被鮮血噴滿臉」
快訊／「這縣市」打新冠疫苗　直接送現金500元
詹宏志認幫林秉樞「沒有做不對」　宅神轟：已經是施壓關說
北漂妹住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」嚇壞急逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹「被鮮血噴滿臉」細節曝

批美國藉「民主峰會」維護霸權！　王毅：對中國民主充滿信心

布林肯指「北京犯台是災難性決定」　陸官媒：美台勾連才是禍因！

香港中聯辦主任：不尊重中共領導「就是否定憲法」

陸汽車流通協會：傳統汽車銷售模式　面臨前所未有的考驗

立陶宛指控被大陸海關「除名」　陸媒引消息人士否認：現在還有

送錯包裹被投訴　快遞員氣炸踩爆包裹：以後你家快遞我買了！

閨蜜被男同學打！5女學生講義氣「秒衝出助拳」揍到他滿地爬

恆大坦承無力還債　陸證監會：對資本市場的影響可控

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

全球最速男？眉毛眼神超有戲XD　手速超快「敲35個籌碼」網全笑瘋

《聲林之王3》在原唱面前唱《缺口》　邊唱邊指揮...哈林笑：可不可以專心一點

每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹「被鮮血噴滿臉」細節曝

批美國藉「民主峰會」維護霸權！　王毅：對中國民主充滿信心

布林肯指「北京犯台是災難性決定」　陸官媒：美台勾連才是禍因！

香港中聯辦主任：不尊重中共領導「就是否定憲法」

陸汽車流通協會：傳統汽車銷售模式　面臨前所未有的考驗

立陶宛指控被大陸海關「除名」　陸媒引消息人士否認：現在還有

送錯包裹被投訴　快遞員氣炸踩爆包裹：以後你家快遞我買了！

閨蜜被男同學打！5女學生講義氣「秒衝出助拳」揍到他滿地爬

恆大坦承無力還債　陸證監會：對資本市場的影響可控

每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

許維恩公開白紗側拍花絮！　王家梁「俏皮表情」成亮點…互動甜翻

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」　春天辦世紀婚禮

象迷注意！兄弟首波封王優惠來了　PChome全站購物折11%

《不可能8》接連開拍！阿湯哥2千英尺高空爬機翼「飛外太空取景」

做效果！中信特攻開幕統神遇爆胎　做地板看球網笑：拒跟椅子接觸

台彩威力盃／小螃蟹、小泰山冠軍戰對決　賽前下戰帖

C.T.O上《娛百》表演遭網轟：抄襲iKON　親自發聲：謝謝大家指教　

斗六賽車競速衝撞人群釀6傷　縣長赴醫院探視：活動即刻取消

象迷荷包失守！兄弟封王紀念商品2小時銷售破千萬

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

大陸熱門新聞

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

人妻客廳騎乘小王！　結婚5年夫看監視器崩潰

新人席開40桌不結帳落跑　被爆一桌才3千元

早洩男上司下藥性侵！23歲失戀正妹慘被毒死

鼻子超癢！他一檢查挖出36條活蛆

正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹被鮮血噴滿臉

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

絕美峽谷！法國女探險家曾喪命

大陸體壇再傳性醜聞！江西籃協主席「涉猥褻未成年女球員」被捕

直擊神秘洞穴藏鬼山

重工業版「李子柒」爆紅 粉絲寄破舊發電機挑戰「萬物皆可修」

揭秘古時黃鶴樓「限高秘辛」

27歲護理師與男友旅行遇死劫！遭高速撞飛雙亡

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

更多熱門

相關新聞

未獲邀請　陸副外長痛批民主峰會：完全是一場鬧劇

未獲邀請　陸副外長痛批民主峰會：完全是一場鬧劇

美國總統拜登12月9日、10日將召開首屆「民主峰會」，台灣受邀，但中俄未在邀請名單上。對此，大陸外交部副部長樂玉成2日在與俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行視訊磋商時，怒斥民主峰會「完全是一場鬧劇」。

中俄大使：美民主峰會是冷戰思維

中俄大使：美民主峰會是冷戰思維

立陶宛台灣代表處設立　王毅：公然政治挑釁

立陶宛台灣代表處設立　王毅：公然政治挑釁

民主峰會邀台灣　名單少這些國家

民主峰會邀台灣　名單少這些國家

蔡英文不出席美「民主峰會」　林濁水揭她對中態度

蔡英文不出席美「民主峰會」　林濁水揭她對中態度

關鍵字：

王毅美國民主峰會民主峰會

讀者迴響

熱門新聞

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

莉婭深夜宣布改名！

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

2022年整體運勢最好的3大星座

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

即／斗六賽車場失控衝撞人群　6人受傷包含1孕婦

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面