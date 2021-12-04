批美國藉「民主峰會」維護霸權！　王毅：對中國民主充滿信心

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝大陸外交部網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登12月9日、10日將召開首屆「民主峰會」，中國國務委員兼外長王毅3日晚間表示，美國是假借民主的名義，維護其在世界上的獨霸地位，並強調中國對自身的民主道路和民主進程充滿信心。

據大陸外交部發布消息，王毅3日晚間與巴基斯坦外交部長庫雷希通（Makhdoom Qureshi）電話時，就美方擬舉辦所謂的民主峰會進一步闡述中方立場。

王毅表示，美國的目的不在民主，而在霸權，是假借民主的名義，維護其在世界上的獨霸地位，是以民主為旗號，借機干涉別國的內政，是濫用民主的價值，在世界上製造分裂。

他接著稱，很多國家都認為，美國已經沒有資格給別國出試題、定標準，也沒有權利要求別國只能效仿美式民主。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與王毅會面。（資料圖／路透）

王毅強調，如果要討論民主，就應該在聯合國的平台，本著相互尊重的精神，進行平等的討論，國際社會不妨作兩個測試，一是測一測各國是否認為美國是世界上民主的榜樣，「我看結果會很尷尬」；二是測一測各國人民對本國政府的滿意度，「我看結果會讓某些國家下不來台。」

王毅說，中國對自身的民主道路和民主進程充滿信心，「我們願本著開放包容的態度，同各國就民主和人權問題開展充分交流。大家取長補短，共同提高，一起促進全球的民主和人權事業。」

王毅最後指出，「我們也願同各方一道，維護公道正義，抵制冷戰思維，捍衛和發展真正的民主，切實維護發展中國家的正當合法權益。」