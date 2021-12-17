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防疫旅館「最易汙染物品」曝！研究揭：新冠病毒在洗手台可活28天

▲居家,杯子,馬克杯,牙膏,牙刷,指甲,水龍頭。（圖／unsplash）

▲杯子是防疫旅館內最容易被汙染的物件。（圖／unsplash）

記者楊晏琳／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，尤其國內近日爆發防疫旅館群聚感染事件，不免令人擔憂。胸腔暨重症專科醫師黃軒於粉專黃軒醫師Dr. Ooi Hean上分享了一項針對防疫旅館內，COVID-19病毒汙染分析的研究，該研究指出，旅館內最容易被汙染的物件便是「杯子」。此外，不同濕度、材質、溫度亦會影響到病毒存活時間，陶製洗手台上的病毒最多甚至可生存28天。

黃軒指出，根據墨西哥大學，今年4月於國際感染期刊Int J Infect Dis.發表的研究顯示，防疫旅館內最易汙染的物件是水杯。研究人員認為，大部分入住防疫旅館的人都無症狀，或是剛好處於發病前5天的潛伏期，這也是病毒複製能力最強、存於咽喉或口水中的病毒濃度最高的時刻，天天使用的水杯，自然就是最易汙染的物件。

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▲▼黃軒醫師整理旅館內易受感染的物件。（圖／黃軒醫師提供）

▲黃軒醫師整理旅館內易受汙染的物件。（圖／黃軒醫師提供，下同）

▲▼黃軒醫師整理旅館內易受感染的物件。（圖／黃軒醫師提供）

▲病毒在不同材質上的存活時間不等。

材質方面，黃軒也提到，COVID-19病毒根據不同材質有不等的存活時間。在塑膠材質可存活72小時、金屬不鏽鋼表面亦可存活48小時、病毒若落在厚紙板上，最多也能存活24小時，銅器則較短，只有4小時。澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）也發現，手機螢幕、塑料或紙質貨幣等光滑表面，病毒甚至可以存活至28天。

此次研究亦發現，COVID-19病毒都可在「陶瓷製品」的洗手台、馬桶、杯子上被找到。尤其是洗手台，可以持續28天找到病毒，研究推測，病毒能夠殘存這麼久，可能是因為這些物件都會一直保持潮濕的原故。有研究指出，「潮濕環境」易使表面汙染，防疫旅館內最容易汙染的區域是在浴室及枕頭套，這些都是和「水」或「潮濕」介面持續接觸的關係。

黃軒解釋，不只COVID-19病毒，之前造成呼吸道感染的鼻咽病毒，存活時間亦經常受到環境濕度的影響，尤其糞屎中可以找到的病毒，也常會在浴室內發現。研究分析，洗手台之所以持續有病毒，原因在於防疫旅館內刷牙、洗臉、漱口、吐口水都會在「洗手槽內」，該處的濕度與溫度都非常適合COVID-19病毒存活。

透明玻璃浴室飯店。（圖／達志／示意圖）

▲旅館浴室是最容易受到汙染的區域。（圖／達志／示意圖）

防疫旅館內的病毒究竟可持續存在多久？根據研究，洗手台內的病毒能停留至少11天、最久28天。針對具體預防措施，研究人員建議，由於氣溶膠傳播持續存在，在高風險的環境中，仍須大量以消毒水，例如過氧乙酸或過氧化氫來進行清潔工作，每個物件也都需要例行性消毒；確保打掃人員皆戴上口罩、手套、護目鏡、防護衣等，並受過完整專業訓練後，方可執行打掃，才有助於預防汙染狀況。

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