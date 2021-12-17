台北室內合唱團29年來首度辦展！打造五感「沉浸式音樂體驗」

▲台北室內合唱團29年來首度舉辦展覽活動，跨領域結合藝術家規劃五感沉浸式音樂體驗。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

當音樂結合藝術會擦出什麼樣的火花？台北室內合唱團29年來首度舉辦展覽活動，跨領域結合藝術家規劃「共感覺•踹kóng啦」五感體驗系列活動，12/18(六)~12/26(日)於大稻埕「埕樂通」及周邊店家合作展出，活動免費入場，只要事先上網預約就能進入時下最夯的音樂「沉浸式體驗」，打開五官五感探索現代合唱的內心戲。

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▲利用天井特性巧妙以海浪為意象，切割時間與空間。

▲瓶子裡裝的是什麼呢？留給讀者前往觀賞時解答。

今年剛創下傳藝金曲獎歷史紀錄狂拿4項大獎的台北室內合唱團，歷經兩年的策畫，攜手表演藝術製作人高翊愷、跨領域藝術團隊複象公場及三明治工聯合精選五首現代合唱歌曲，以「時間」這個音樂與藝術的共同載體為命題，化為實體展覽，讓觀展者透過每首歌曲進入不同的想像空間。

▲鑼鼓樂器的聲響如果變成文字，相信也同樣充滿生命力。

展覽透過觀展者的手機與耳機互動，在旁白的引導中緩步欣賞展覽空間。從一樓的天井像是從海平面底下觀浪，探索時間與永恆；二樓則是透過影子變化召喚時間記憶，或看鑼鼓樂器化做文字無聲似有聲，充滿著生命，以及透過搖籃曲冥想沉澱…等，小小的展場巧妙結合耳機裡的合唱音樂切割出不同空間，走入每個人最私密的內心世界。

▲觀展者可透過手機與耳機的導引，在五首樂曲中經歷不同的體驗。

複象公場藝術總監李承叡說明，音樂雖然僅限於聽覺，但是聽著這些音樂的時候，就像是有一個開口，帶領聽者進入每一首樂曲的世界裡，平時在生活中的音樂是比較發散的，像是搭捷運或休閒時戴著耳機聽音樂就只是背景音樂，但是透過展覽的形式去敘事、建構畫面甚至是行動，讓觀眾可以更專注地進入每一首音樂裡的世界觀，去感受到這些音樂的魅力是什麼。

台北室內合唱團企劃經理鄭逸伸表示，這次精選的五首歌都有不同的故事，透過藝術家營造出不同的氛圍，把聽覺藝術意象化，結合聲音導覽讓聽眾更容易進入作曲家的場域並賦予新的想法，讓你的感覺、我的感覺互相契合一起「共感覺」，過去音樂是很抽象的，因此台北室內合唱團想嘗試用不同的方式，讓聽者有興趣去參透樂曲的世界，打破現代音樂的框架，讓聽眾感受一樂曲、一空間、一故事，五首歌曲就有五個世界串連起時間與空間。

▲複象公場藝術總監李承叡(左)及台北室內合唱團企劃經理鄭逸伸(右)分享共感覺的創作發想。

系列活動共分為室內的「踹kóng啦！來看」，12/18(六)~12/26(日)每天11:00~17:30，每日13場、每場8人，活動免費入場但為維持良好的體驗品質，需先上網預約場次。另外還有「踹kóng啦！上街」在週末大稻埕街區不定時出沒，以及「踹kóng啦！來摃」兩場免費講座12/19(日)15:00~16:30及12/21(二)19:00~20:30，有興趣的民眾記得先上網預約，再到大稻埕全區及埕樂通來趟不同以往的音樂旅程。

更多活動資訊請上台北室內合唱團臉書：

https://www.facebook.com/taipeichambersingers