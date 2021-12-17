LIVE／蔡英文最後衝刺「四個不同意」　民進黨造勢萬人擠爆凱道

記者陶本和／台北報導

公投邁入倒數時刻，民進黨力拚「四個不同意」，投票前夜，正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌將在17日晚間南北趕場，分赴台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地，舉辦最後兩場「台灣隊站出來」大型公投說明會，做最後衝刺。

民進黨將在選前之夜，分別在台北、高雄舉辦最後兩場大型公投說明會，為了催出「四個不同意」的總動員，民進黨中央日前也發函各縣市黨部，要求立委、縣市議員全力動員，更訂出責任額，立委100人、市議員50人，以凝聚全黨團結氣勢。

在台北場的部分，「台灣隊站出來，台灣行出去」預定在晚間7點於凱達格蘭大道舉行，出席者包括新竹市長林智堅、賴清德、台北市黨部主委吳怡農、台灣基進前立委陳柏惟、台中第二選區立委補選候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐、桃園市長鄭文燦等，在這場公投之夜的說明會上，蘇貞昌與蔡英文也會分別上台演講。另外，當晚的表演也會有饒舌歌手大支、顏冠希、魏買家等人。

▲民進黨17日舉辦台北、高雄兩場造勢宣講公投。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）



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