已婚男想「連結」女網友　冒用單身哥哥身分證下場曝

▲葉姓男子偷拍哥哥身分證背面騙女網友未婚。（示意圖／資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

雲林一名已婚的葉姓男子，在網路上認識高雄曾姓女子想進一步交往，但自己已婚，竟異想天開，趁哥哥拿身分證託他買車的機會，拍下未婚的哥哥身分證背面傳給曾女，順利贏得芳心，不料事後曾女發現葉男常常與女子講電話，行蹤詭異，追問之下才得知葉男已婚，氣得提告，法院審理後依違反戶籍法判葉男3個月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，葉男的哥哥去年8月間想買新車，為處理車籍過戶，將身分證交給弟弟，結果葉男想起最近在網路上認識一位家住高雄的曾姓女網友，雖然互動愉快，但礙於自己已婚的身分，雙方關係一直沒有突破性的發展。

葉男拿到哥哥的身分證後，拍下身分證背後空白的配偶欄，傳給曾女看，讓曾女以為葉男未婚，讓曾女終於首肯與他交往，但交往沒多久，曾女發現葉男常背著她跟女生講電話，行蹤也很詭異，追問之下，葉男已婚的身分才曝光。

曾女認為葉男隱瞞已婚身分和自己交往，氣得向葉男提告，葉男拿出12萬元與曾女和解，但違反戶籍法的部分仍被檢察官提起公訴。

高雄地院審理時，法官認為，葉男隱瞞已婚身分騙曾女交往的行為，讓曾女身心受創甚鉅，而且也損害戶政機關對於國民身分證管理之正確性，考量葉男已經拿12萬與曾女和解，犯後態度良好，因此判他有期徒刑3個月，緩刑2年，全案可上訴。