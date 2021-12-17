想送兒進美國大學遇詐騙　2年花150萬只唸語言學校

▲舊金山州立大學是美國知名學府。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子希望兒子能出國留學，找上自稱舊金山州立大學顧問的鍾姓女子，鍾女宣稱可以協助取得「條件式入學」，讓其子順利入學，黃男前後匯了5萬4000元美金（約台幣150萬元）給鍾女，但黃的兒子卻只在語言學校短短念了一個夏天就沒下文，怒告鍾女詐欺，高雄地檢署偵查時，鍾女坦承不是州大的顧問，也沒把錢繳給州大，檢方今依詐欺罪嫌將鍾女起訴。

起訴書指出，鍾女是2015年間向黃男謊稱自己是舊金山州立大學（SFSU）的顧問和在台職員，可以協助黃男的長子以條件式入學的方式，先到州大念語言學校，在安排到州大社區大學念一個學期後，就可以取得學籍，轉到州大工業設計系就讀。

望子成龍的黃男不疑有他，從2016年起，陸陸續續匯了5萬4000多元美金給鍾，做為學費和學分費，但黃男的長子卻只在2016年夏天念了語言學校，社區大學和州大的入學完全沒有下文，到了2018年，黃男覺得可疑向州大詢問，才發現兒子根本沒有州大的入學資格，全部都是一場騙局，於是向警方報案。

鍾女到案後坦承自己並非州大的職員或顧問，但她否認詐騙，辯稱錢是交給商學院的職員，黃男的長子是因為成績太差，不符合州大的入學資格。

檢方偵查時還向舊金山州大求證，確認黃男的長子的確沒有州大的入學資格，因此認為鍾女既然不是職員，州大也沒有所謂的條件式入學，認為鍾女詐欺犯行明確，將她提起公訴。

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