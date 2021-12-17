長腿少女無照雙載夜遊出事了！闖紅燈撞賓士休旅　噴飛躺地直喊痛

▲高雄兩少女無照騎車還闖紅燈發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

蘇姓（16歲）、張姓（14歲）少女17日凌晨2時許，雙載騎機車行經高雄市前金區中華、五福路口時，疑似闖紅燈，攔腰撞上一台轎車，兩人當場慘叫，摔飛躺在地上，警、消獲報趕到將兩人送醫，所幸都是肢體傷勢，沒有生命危險，警方調查，兩名少女和轎車駕駛都沒有酒駕，但蘇女無照駕駛，恐吃上罰單。

▲高雄兩少女無照騎車還闖紅燈發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

7日凌晨二點多，兩名少女共騎一輛機車行經中華三路與五福三路路口，疑似闖紅燈，撞上中華三路綠燈直行的白色賓士休旅車，碰的一聲巨響，兩名少女摔飛倒地不起，處理員警到達現場，先用警車檔在二人前面防止二次追撞，消防隊派出二輛救護車到場，救護人員將其中一名女子做包紮時女子不斷喊痛一直哭泣，救護人員發現該名女子左腿疑似骨折，立刻綁上壓力帶加壓固定左腿，送醫治療。

另外一位女子可以坐起不過救護人員在搬動女子時左肩痛到不行大喊很痛，救護人員拿出長背板將女子抬上擔架送醫，所幸都是肢體外傷。

▲高雄兩少女無照騎車還闖紅燈，結果撞上白色休旅發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

開車的宋姓男子（28歲）向警方表示，當時他是綠燈直行，到路口時看見機車飛速騎來，已經來不及反應，機車就撞上右邊二面車門與玻璃，轎車上還有另一名女乘客僅受驚嚇，沒有受傷。

車禍發生後，兩名少女的朋友也到場關心，警方詢問時，也坦承騎車的蘇姓少女未成年，應該沒有駕照，詳細的車禍原因還有待警方進一步釐清。