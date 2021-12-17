陸2022年1月1日實施RCEP　零關稅「朋友圈」從東協拓至其餘會員國

▲大國務院批准，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RECP）自2022年1月1日起正式生效實施。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

經大陸國務院批准，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RECP）自2022年1月1日起正式生效實施。同時，大陸海關總署也公告相對應的《進出口貨物原產地管理辦法》，包括東協國家及日本、紐澳等10個成員方皆適用，後續宣布實施RECP的成員國將另行公告。

▲大陸與東協國家已有「零關稅」政策，RCEP生效後或可拓至更多成員方。（圖／CFP）

根據《中華人民共和國海關〈區域全面經濟夥伴關係協定〉項下進出口貨物原產地管理辦法》規定，進口人申請享受《協定》項下稅率者，《報關單》「優惠貿易協定項下原產地」欄目應當填報「原產地不明（按相關成員最高稅率）」，並提供相關證明材料；申請適用對所有其他成員方相同原產貨物實施的《協定》項下最高稅率的，《報關單》「優惠貿易協定項下原產地」欄目應當填報「原產地不明（按所有成員最高稅率）」。

此外，在《協定》生效前已從其他成員方出口，尚未抵達中國的在途貨物，進口人在2022年6月30日前向海關提交有效原產地證明的，可以申請享受《協定》項下協定稅率；從中國出口，《協定》生效前未抵達成員方者亦然。

專營化工產品出口的巴斯夫（中國）有限公司最關務負責人李女士表示，此前憑藉浦東海關簽發的中國—東盟（東協）自貿區原產地證書，以「零關稅」進入東盟市場，「每票證書平均減免稅近1.6萬元人民幣（約6.88萬元新台幣）。」

李女士表示，巴斯夫（中國）位於浦東新區，其化工產品主要出口東盟、韓國等RCEP成員國，「RCEP實施後，屆時加入『零關稅』朋友圈的國家和地區範圍將更廣。」