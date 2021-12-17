《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　新住民在臺逐夢之路

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製播的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每周日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo！》專題，記得準時收看！

▲韓國新住民魯水晶。

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這位韓語老師魯水晶，很多民眾應該對她不陌生，她就是2020年國慶大典，新住民代表的主持人！以流利中文與優雅儀態，備受讚許，但她也很感謝臺灣，在提升新住民地位與照顧方面，真的無可挑剔。而魯水晶來到臺灣已經十二年，當初是為了寫碩士論文，經由朋友介紹，認識另一半，決定結婚定居。她還創業開韓語補習班，也出了好幾本教學書籍，更是許多Ａ咖韓星，來臺御用的韓語口譯，在臺灣的生活相當多元精彩。

▲日本新住民青木由香。

很多新住民來到臺灣之後，因為愛上這裡、選擇定居，甚至最後主動推銷臺灣！把臺灣分享給世界的「愛臺新住民」！定居臺灣長達20年的日本作家青木由香，她一直用日本人的視角，向觀光客介紹臺灣，甚至被譽為「臺日地下觀光局長」！像是她參與迪化街商圈再造，告訴商家，如何吸引日本遊客，而她自己還開了一間「臺式選物店」，將最道地、最有臺灣特色的商品，介紹給更多人。

▲澳洲新住民田記禮。



接下來這位澳洲新住民，他的中文名字叫田記禮，2018年取得就業金卡，2020年入籍臺灣，他跟太太都是高科技人才，專做雲端安全與5G領域，因為愛臺灣，於是主動設計了民間版的就業金卡網站，以更便捷的方式，幫助想要申請的外籍人士，更容易上手，現在政府也與他們合作，要讓更多人才湧入臺灣。

▲俄羅斯新住民奢樓府。

來自俄羅斯的奢樓府，不只出身音樂世家，自己也是長笛樂手！2002年受邀來臺灣擔任交響樂團的長笛首席，後來成了臺灣女婿，雖然離開交響樂團，但他仍無法忘懷音樂夢，現在和朋友組了兩個樂團，在各地演出，期望有一天可以環島，讓臺灣各地認識他們，也把音樂的快樂帶給大家。

▲越南新住民孫氏嬌娘。

接下來這位主角孫氏嬌娘，原先在越南就是一名廚師，21年前來到臺灣後，開起越南小吃店，但因為小吃店要熬湯頭、備料，加上店員不好找，於是在開店十多年後，決定轉攻越南口味的法國麵包。開在臺中第二市場附近，短短兩年內，就成為熱門名店，甚至有客人是拖著行李箱，上門採買。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目當中，都會完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱我們節目。

精彩節目請鎖定周日下午3點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo！

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告

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