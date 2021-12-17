　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　新住民在臺逐夢之路

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製播的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每周日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo！》專題，記得準時收看！

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　新住民的第二故鄉「臺灣」。

▲韓國新住民魯水晶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位韓語老師魯水晶，很多民眾應該對她不陌生，她就是2020年國慶大典，新住民代表的主持人！以流利中文與優雅儀態，備受讚許，但她也很感謝臺灣，在提升新住民地位與照顧方面，真的無可挑剔。而魯水晶來到臺灣已經十二年，當初是為了寫碩士論文，經由朋友介紹，認識另一半，決定結婚定居。她還創業開韓語補習班，也出了好幾本教學書籍，更是許多Ａ咖韓星，來臺御用的韓語口譯，在臺灣的生活相當多元精彩。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　新住民的第二故鄉「臺灣」。

▲日本新住民青木由香。

很多新住民來到臺灣之後，因為愛上這裡、選擇定居，甚至最後主動推銷臺灣！把臺灣分享給世界的「愛臺新住民」！定居臺灣長達20年的日本作家青木由香，她一直用日本人的視角，向觀光客介紹臺灣，甚至被譽為「臺日地下觀光局長」！像是她參與迪化街商圈再造，告訴商家，如何吸引日本遊客，而她自己還開了一間「臺式選物店」，將最道地、最有臺灣特色的商品，介紹給更多人。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　新住民的第二故鄉「臺灣」。

▲澳洲新住民田記禮。

接下來這位澳洲新住民，他的中文名字叫田記禮，2018年取得就業金卡，2020年入籍臺灣，他跟太太都是高科技人才，專做雲端安全與5G領域，因為愛臺灣，於是主動設計了民間版的就業金卡網站，以更便捷的方式，幫助想要申請的外籍人士，更容易上手，現在政府也與他們合作，要讓更多人才湧入臺灣。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　新住民的第二故鄉「臺灣」。

▲俄羅斯新住民奢樓府。

來自俄羅斯的奢樓府，不只出身音樂世家，自己也是長笛樂手！2002年受邀來臺灣擔任交響樂團的長笛首席，後來成了臺灣女婿，雖然離開交響樂團，但他仍無法忘懷音樂夢，現在和朋友組了兩個樂團，在各地演出，期望有一天可以環島，讓臺灣各地認識他們，也把音樂的快樂帶給大家。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　新住民的第二故鄉「臺灣」。

▲越南新住民孫氏嬌娘。

接下來這位主角孫氏嬌娘，原先在越南就是一名廚師，21年前來到臺灣後，開起越南小吃店，但因為小吃店要熬湯頭、備料，加上店員不好找，於是在開店十多年後，決定轉攻越南口味的法國麵包。開在臺中第二市場附近，短短兩年內，就成為熱門名店，甚至有客人是拖著行李箱，上門採買。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目當中，都會完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱我們節目。

精彩節目請鎖定周日下午3點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo！
內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告
我們一家人臉書 https://www.facebook.com/SETwearefamily/　
我們一家人網站 http://setwearefamily.setn.com/　
我們一家人YouTube：https://bit.ly/331eyXb

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉
快訊／找到了！4失聯住客3人採檢、1人已出境
1歲女嬰被生父丟垃圾桶！23年後卻是身價破億巨星　遭討2億扶
LIVE／桃園防疫旅館群聚8確診7同株　專家曝2傳播途徑
快訊／兒家中抽菸被制止　大怒拿刀刺死媽媽
影／「1千公斤鐵門」突倒塌！　工程師遭重壓身亡
桃園檢疫旅館「7人驗出同病毒株」　陳時中：不排除空調傳播
響尾蛇隊簽下台灣投手！　簽約金曝光
女大生產3孩一句「跟狗生的」富豪堅信是自己種！花近9千萬包養
桃園檢疫旅館擴大至「6人群聚」　8確診個案「7人驗出同病毒株
女律師打贏上億土地官司　遭3煞當街狂打報復

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

防疫旅館「最易汙染物品」曝！研究揭：新冠病毒在洗手台可活28天

桃園某防疫旅館爆群聚感染　4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

漁工飛澎湖確診不算疏失！陳時中：集檢所待滿「14+7」符合管制要求

包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉

終結3天「嘉玲」　境外生新增3確診、校園累計總數達928例

桃檢疫旅館「跨樓層7人同病毒株」　陳時中：無法排除空調傳播

曾向粉絲請假⋯知道不能錯過機會！台漫《小丑醫生》獲日本漫畫獎

開會大螢幕突跳Line「嘴砲摳門老闆」　結局神轉超吐血：小看他了

桃園檢疫旅館擴大至「6人群聚」　8確診個案「7人驗出同病毒株」

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

防疫旅館「最易汙染物品」曝！研究揭：新冠病毒在洗手台可活28天

桃園某防疫旅館爆群聚感染　4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

漁工飛澎湖確診不算疏失！陳時中：集檢所待滿「14+7」符合管制要求

包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉

終結3天「嘉玲」　境外生新增3確診、校園累計總數達928例

桃檢疫旅館「跨樓層7人同病毒株」　陳時中：無法排除空調傳播

曾向粉絲請假⋯知道不能錯過機會！台漫《小丑醫生》獲日本漫畫獎

開會大螢幕突跳Line「嘴砲摳門老闆」　結局神轉超吐血：小看他了

桃園檢疫旅館擴大至「6人群聚」　8確診個案「7人驗出同病毒株」

女友家樓下被砍原是前女友遭家暴找人報復　警4小時火速逮人

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

台灣國際電子製造聯合展與照明產業高峰論壇21日起陸續登場

認同央行打炒房！台泥張安平：房地產不能拿來炒作　而是每個人基礎需求

LINE隱藏功能神翻！網收藏「十大工具人」爆驚喜：超級方便

1218公投》林宜敬／新版Microsoft Office與公投的必要性

已婚男想「連結」女網友　冒用單身哥哥身分證下場曝

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

撒嬌汪客廳邀爸爸陪睡　惺忪臉噘嘴「眼神催促」擋電視：關掉

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

生活熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

麵包店算錯錢　闆娘反氣到公審客

正妹教練被酸蒜鼻　鄉民目光聚焦「脖子下」

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

全台最好吃的湯圓　60年來只賣2產品

超狂80元便當直逼「年菜等級」！佛心配菜老饕狂求地址

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

濕凍大降溫探12°C！強雨彈炸全台

外送員箱「掛娃娃」？超實用功能曝光

冷氣團攻擊北台灣　越晚越凍下探10℃

更多熱門

相關新聞

移民署+高市府推國際友善接種站　千人完成疫苗施打

移民署+高市府推國際友善接種站　千人完成疫苗施打

移民署南區事務大隊為全國提高疫苗覆蓋率，全力推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，由南區事務大隊高雄市第一服務站、高雄市第二服務站與高雄市政府衛生局持續合作，在高雄前鎮、美濃及美麗島捷運站規劃多區「國際友善接種站」，提供多國語言通譯服務，致贈有便當盒及洗衣粉等，請外來朋友大讚揪感心。

失聯移工下山打疫苗錯過客運　移民署張羅住宿

失聯移工下山打疫苗錯過客運　移民署張羅住宿

國際移民日　五股守讓堂邀新住民童遊世界

國際移民日　五股守讓堂邀新住民童遊世界

基隆專勤隊結合民間團體網路直播　安心打疫苗

基隆專勤隊結合民間團體網路直播　安心打疫苗

安心接種專案受理1464案件　菲國女士好感謝

安心接種專案受理1464案件　菲國女士好感謝

關鍵字：

新住民我們一家人移民署

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

孫德榮怒批宜蘭名店不友善！　急上廁所被忽視

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面