台廈青年朗誦合唱　「高難度」武術重現梁啟超《中國少年說》

記者任以芳／廈門── 北京報導

第十三屆海峽論壇大會活動於11日落幕。據不完全統計，本屆論壇有9600多人參與線上線下活動，其中台灣嘉賓約4600人。當天活動的文藝節目受到熱烈歡迎，來自台灣和廈門藝術工作者和台青接力表演，壓軸的朗誦合唱改編梁啟超《少年中國說》，由台廈小學生透過雲端演出，外加河南少林塔溝武校學生高難度表演，場面震撼。

▲ 南音是大陸現存歷史最悠久的古音樂。（圖／記者任以芳攝）

今年海峽論壇以南音古樂《靜夜思》作為開場。南音是大陸現存歷史最悠久的古音樂，也是第一批國家級非物質文化遺產，在海峽兩岸擁有眾多的知音。演奏者由大陸著名琵琶演奏家方錦龍與台灣學生李睿涵、廈門南樂團攜手演出，很有懷古風情。

第二個節目輕鬆活潑讓人印象深刻，來自台灣歌手黃奕瑜、廈門歌手李沛蘢和吉島合唱團一連呈現多首組曲。《外婆的澎湖灣》、《橄欖樹》、《光陰的故事》、《童年》、《龍的傳人》，台灣、廈門兩地青年合唱兩岸經典校園民謠。

▼ 台廈歌手攜手演出 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸知名雜技柔術 。（圖／記者任以芳攝）

另外，中國近三千年歷史雜技柔術也登上海論舞台，大陸知名雜技表演者羅麗嬌、聶李振川主演，還被譽為「超越極限的人體藝術」。最後壓軸演出的朗誦合唱，改編梁啟超散文《少年中國說》，由台廈青年雲端合作。

來自新北市少兒藝術團特地在基隆大坪海岸拍攝演唱，廈門市松柏小學深海藍合唱團、廈門市青少年宮播音主持藝術團則是在廈門現場。武術表演是河南少林塔溝武校的學生，出演高空拋飛、人體疊羅漢等高難度動作，搭配團體朗誦，場面震撼。

▼新北市少兒藝術團特地在基隆大坪海岸演唱。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

至於論壇期間也簽署兩岸投資貿易、行業合作和基層交流協議。大陸國台辦發言人馬曉光昨於記者會上介紹，「海峽金融論壇·台企發展峰會」，全國台企聯與金圓集團簽署戰略合作協議。媽祖文化周活動創新融合經貿合作議題，簽約項目15個，計劃投資額達37.3億元人民幣。

針對台青部分，廈門市將出台深化廈台青年交流融合新的政策措施；福州市為在當地就業創業的台胞推出首批550套公租房，「台灣人才閩西南（廈門）對接會」面向台灣青年提供1603個就業崗位。近年，大陸政府也加大力度鼓勵台青赴陸創業工作，尋找自己發展新道路。

▼2021年海峽論壇會場。（圖／記者任以芳攝）



