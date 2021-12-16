　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台廈青年攜手朗誦合唱　「高難度」武術重現梁啟超《中國少年說》

記者任以芳／廈門── 北京報導

第十三屆海峽論壇大會活動於11日落幕。據不完全統計，本屆論壇有9600多人參與線上線下活動，其中台灣嘉賓約4600人。當天活動的文藝節目受到熱烈歡迎，來自台灣和廈門藝術工作者和台青接力表演，壓軸的朗誦合唱改編梁啟超《少年中國說》，由台廈小學生透過雲端演出，外加河南少林塔溝武校學生高難度表演，場面震撼。

▲▼ 2021海論 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 南音是大陸現存歷史最悠久的古音樂。（圖／記者任以芳攝） 

今年海峽論壇以南音古樂《靜夜思》作為開場。南音是大陸現存歷史最悠久的古音樂，也是第一批國家級非物質文化遺產，在海峽兩岸擁有眾多的知音。演奏者由大陸著名琵琶演奏家方錦龍與台灣學生李睿涵、廈門南樂團攜手演出，很有懷古風情。

第二個節目輕鬆活潑讓人印象深刻，來自台灣歌手黃奕瑜、廈門歌手李沛蘢和吉島合唱團一連呈現多首組曲。《外婆的澎湖灣》、《橄欖樹》、《光陰的故事》、《童年》、《龍的傳人》，台灣、廈門兩地青年合唱兩岸經典校園民謠。

▼ 台廈歌手攜手演出 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021海論 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021海論 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸知名雜技柔術 。（圖／記者任以芳攝）

另外，中國近三千年歷史雜技柔術也登上海論舞台，大陸知名雜技表演者羅麗嬌、聶李振川主演，還被譽為「超越極限的人體藝術」。最後壓軸演出的朗誦合唱，改編梁啟超散文《少年中國說》，由台廈青年雲端合作。

來自新北市少兒藝術團特地在基隆大坪海岸拍攝演唱，廈門市松柏小學深海藍合唱團、廈門市青少年宮播音主持藝術團則是在廈門現場。武術表演是河南少林塔溝武校的學生，出演高空拋飛、人體疊羅漢等高難度動作，搭配團體朗誦，場面震撼。

▼新北市少兒藝術團特地在基隆大坪海岸演唱。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021海論 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ ▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2021.12.15） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

至於論壇期間也簽署兩岸投資貿易、行業合作和基層交流協議。大陸國台辦發言人馬曉光昨於記者會上介紹，「海峽金融論壇·台企發展峰會」，全國台企聯與金圓集團簽署戰略合作協議。媽祖文化周活動創新融合經貿合作議題，簽約項目15個，計劃投資額達37.3億元人民幣。

針對台青部分，廈門市將出台深化廈台青年交流融合新的政策措施；福州市為在當地就業創業的台胞推出首批550套公租房，「台灣人才閩西南（廈門）對接會」面向台灣青年提供1603個就業崗位。近年，大陸政府也加大力度鼓勵台青赴陸創業工作，尋找自己發展新道路。

▼2021年海峽論壇會場。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021年海峽論壇,汪洋,吳成典。（圖／記者任以芳攝）
 

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
吳思瑤「不熟林秉樞」！被爆主動約喝咖啡3人行　對話截圖曝
秦偉性侵服刑中　警官父親病逝
快訊／「焦糖哥哥」突遭韓粉攻擊　本人發聲還原經過
獨／太扯！電話費離奇變貴　驚見「全家6人有4人遭冒用」
快訊／高雄印尼漁工搭機飛澎湖才知確診！53人遭匡列　仲介慘了
體育局「陽光股長」獨攀失聯5天　同事發現1情況驚覺出事了
神秘塗鴉現蹤「房價狂飆760萬」！　英房東直接拔走整面牆
高雄男逼妻「下海賣淫20次」　親自接送：吸陽氣幫治癌症

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台廈青年朗誦合唱　「高難度」武術重現梁啟超《中國少年說》

法國會議員訪台　國台辦：民進黨當局勾連外部勢力「終遭清算」

幼稚園要求帶「一盆多肉」到校觀察　3歲娃拎一包「豬肉絲」來了！

立陶宛駐中官員傳遭脅迫　陸駁斥：不反思錯誤還推卸責任

陸房企庫存壓力大！ 11月城市新成屋及二手屋漲價城市跌至個位數

浙江疫情狂燒　三元材料、鈷鹽廠被迫停工

獨生女意外亡！她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

《環球時報》總編輯胡錫進退休　將擔任特約評論員

陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

瞎趴歌仔戲演員助跑起飛超帥！　後台工作人員咬牙出力「緊拉繩」

台廈青年朗誦合唱　「高難度」武術重現梁啟超《中國少年說》

法國會議員訪台　國台辦：民進黨當局勾連外部勢力「終遭清算」

幼稚園要求帶「一盆多肉」到校觀察　3歲娃拎一包「豬肉絲」來了！

立陶宛駐中官員傳遭脅迫　陸駁斥：不反思錯誤還推卸責任

陸房企庫存壓力大！ 11月城市新成屋及二手屋漲價城市跌至個位數

浙江疫情狂燒　三元材料、鈷鹽廠被迫停工

獨生女意外亡！她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

《環球時報》總編輯胡錫進退休　將擔任特約評論員

陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

焦糖宣講遭「韓粉大姐」撕立板　點名柯文哲：拜託別誤導

當幸福來敲門 大膽追愛！60歲母跨海網愛　 直奔澳洲嫁外國阿伯

《慶餘年》張若昀「王世子淪乞丐」　第一美女出招小弟弟險不保

JK羅琳「歧視跨性別」被罵翻！《怪獸3》速切割「預告片沒她名字」

吳思瑤切割「不熟林秉樞」！被爆主動約喝咖啡3人行　對話截圖曝

睽違3年...蕭敬騰無預警曝喜訊！　砸重本「打造隔離套房」

澳洲「充氣城堡」怪風捲上10公尺空中　摔死學童增至5人

焦糖哥哥北投短講遭攻擊　本人發文還原「韓粉大姐撕立牌」

秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

獨／太扯！電話費離奇變貴　一查驚見全家6人「有4人遭冒用」

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

年輕夫妻中毒身亡留下8子女…大伯全收養

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

突破新能源車氫電池「卡脖子」技術 陸首條質子交換膜產線投產

陪睡保姆「白天做飯晚上陪床」月薪曝

大陸宣布 2022年繼續實施ECFA

23歲正妹上班路上離奇失蹤　最後身影曝

衣服掉窗台撿不到！他派「活大閘蟹」取回　

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜

幼稚園要求帶「一盆多肉」到校觀察 3歲娃拎一包「豬肉絲」來了！

愛奇藝會員漲價2成　陸網罵：自以為Netflix？

紹興確診破200例！官方急蓋「臨時隔離房」

更多熱門

相關新聞

福建11項非遺傳統技藝與金門匠人視訊切磋 台青文創集美擺攤獻技

福建11項非遺傳統技藝與金門匠人視訊切磋 台青文創集美擺攤獻技

第十三屆海峽論壇兩岸傳統技藝（非遺項目）展演在廈門集美舉行。來自福建的11項非物質文化遺產技藝，漳浦剪紙、漳州刺繡、南音、木偶、珠光青瓷、珠繡、王船、漆線雕、香道、閩台剪紙、微雕悉數登場。部分來自金門的傳統技藝愛好者透過視訊連線福建匠人，交流匠人之心和傳統民俗技藝推廣心得。

兩岸尋寶活動　重現大理國名畫

兩岸尋寶活動　重現大理國名畫

兩岸城鄉社區發展論壇11日於廈門舉行

兩岸城鄉社區發展論壇11日於廈門舉行

海峽論壇登場　朱立倫：繼續推動兩岸和平發展

海峽論壇登場　朱立倫：繼續推動兩岸和平發展

汪洋：有能力讓台灣民眾過更好日子

汪洋：有能力讓台灣民眾過更好日子

關鍵字：

2021海峽論壇廈門

讀者迴響

熱門新聞

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面