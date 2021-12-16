打官司記恨燒死6人獲判免死定讞　非常上訴再遭駁回確定

▲湯景華。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子湯景華打官司敗訴後，到對方家樓下縱火燒機車，火勢延燒後造成6人死亡。湯景華4度遭判處死刑，但最高法院卻限縮兩公約法的解釋，「間接（不確定）故意殺人」不能判處死刑，故將湯景華判處無期徒刑定讞。檢察總長江惠民認為此見解有疑，提出非常上訴，但最高法院16日駁回非常上訴。

湯景華（54歲）2014年4月間與友人前往三重某小吃店用餐，欲將雨傘攜入遭店家制止，雙方囗角；湯男最後與店內出聲制止的翁姓男子發生肢體衝突，鬧進法院，官司2年後湯男敗訴確定。湯男由判決書得知翁男家地址，在2016年3月23日到翁男三重住處騎樓縱火燒機車，造成翁男6名家人遭燒死，翁男則因為正在當兵而逃過一劫。

一二審、更一審、更二審均將湯景華判處死刑，案件再度上訴最高法院，最高法院7月間限縮《兩公約法》，「依公政公約第6條第2項（外界稱兩公約法）規定，所犯是最嚴重的罪行，才能科處死刑，已實質限縮刑法死刑規定的適用範圍。而依聯合國人權事務委員會在西元2018年對公政公約第6條做出第36號一般意見的拘束力解釋，對應到我國刑法架構，所謂最嚴重的罪行是指涉及直接（確定）故意殺人的犯行，間接（不確定）故意殺人則不可以適用死刑。湯景華既係基於間接（不確定）故意而殺人，……，不能科處死刑。」最後將湯景華判處無期徒刑定讞。

對此，最高檢察署於9月間針對本案提出非常上訴，並聲請大法庭解釋。檢察總長江惠民受訪時指出，《兩公約法》中「情節最重大之罪」對應至我國法，是否應排除行為人基於間接故意之殺人罪？也就是，我國法院對於基於間接故意犯殺人罪且情節重大的被告，得否判處死刑？他強調，「間接故意」不法內涵與罪責，未必比「直接故意」輕微，本案所涉的法律問題，最高法院先前有分歧見解，且具原則重要性，實務經常發生，故認為本案判決違背法令，依法提起非常上訴。

但最高法院審理後，認為本案判決並無違誤，非常上訴引用英美法之故意概念，套用於《兩公約法》所稱「情節最重大之罪」，或聯合國補充解釋提到的「僅限於涉及故意殺人的極嚴重罪行」，有欠允當，因此駁回非常上訴。