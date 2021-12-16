毒品糾紛遭人舉槍瞄準　開車撞死槍手二審仍無罪

▲陳姓男子駕車撞死毒販，二審仍判無罪。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

基隆陳姓男子2019年間開車載著女性友人，與毒販談判，不料對方竟以槍托擊破車窗，還舉槍瞄準陳男。陳男情急之下，開車離去，卻不慎將對方撞死。一審法院認為陳男屬正當防衛，判決無罪。檢方上訴，高等法院二審審理後，也認為是正當防衛，因此仍判無罪。本案適用《刑事妥速審判法》，檢方上訴第三審受限制，陳男幾乎無罪確定。

判決指出，本案發生於2019年5月間，42歲的劉姓男子因先前向吳姓女子購買毒品，但純度不足，懷恨在心。雙方約定在某宮廟停車場前談判，吳女委請24歲的陳男駕車，當晚7點半左右，陳男駕車來到停車場。劉男帶著多人，早就到場，先將車輛開到陳男車輛右前方阻擋，劉男一夥人下車。

眾人先以木棍敲打車窗，要吳女下車，見吳女沒有動作，隨即取出手槍，以槍托將車窗擊破。陳男心生恐懼，將車輛由左方開出，但前方無路，陳男隨即倒車循原路離開。但劉男站在車前，雙手舉起手槍指向陳男車輛。陳男偏轉車頭撞上劉男，劉男趴倒在引擎蓋上，車輛又撞上其他車輛，劉男隨即摔倒在地，陳男等人棄車逃逸。劉男的友人將他送醫後，仍不治身亡。檢警單位逮捕陳男，依照殺人等罪，提起公訴。

一審法院審理後，認為陳男當下為了保護自己與同車友人的生命，才會撞上劉男，行為屬正當防衛，因此判決劉男無罪。檢方不服，上訴第二審。

二審高等法院於16日宣判，高院駁回上訴，仍判決無罪。審判長王復生當庭指出「有人拿槍指著你」，又來不急反應，才會撞上去。王復生也提到檢方上訴指稱，應該有3秒左右的反應時間，但合議庭認為，被槍指著，還要算3秒等對方擊發子彈，「倉皇之間、強人所難」，因此認定陳男行為屬正當防衛，駁回檢方上訴。