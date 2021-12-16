　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

調查員又出包！前調查員炒股失利扮股市禿鷹　炒股改判2年

▲▼股票,股市,股民,股市,下跌,熊市。（圖／CFP）

▲調查員扮股市禿鷹，更一審改判2年。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

調查局北機站前調查官楊肇忠，因投資股市虧損，竟利用職務之便，將偵辦行動洩漏給股市作手鄧福均，鄧男趁機放空群聯電子，楊男也趁搜索長虹建設時，放空股票。一審將楊男重判3年2月，二審改輕判1年6月。案經撤銷發回，高院更一審再將他改判2年、褫奪公權2年。

楊肇忠為「調查員改革協會」發起人之一，經常接受採訪。當年他犯下本案時，媒體頗為震撼。判決指出，楊男自2014年起因操作當沖交易虧損1000餘萬，積欠親友900多萬元。2015年8月楊男支援北機站其他同事偵辦某件炒股案，他偷翻同事卷宗，取得股市作手鄧福鈞的聯絡方式，以公用電話陸續向鄧男借款110萬元。

本案爆發原因，乃因檢調單位2016年8月間，懷疑快閃記憶體(Nand Flash)IC控制晶片商群聯電子，涉嫌作假帳、圖利等罪嫌，新竹地檢在股市收盤後，當日下午指揮調查人員搜索群聯及曜成、聯東、華威達等子公司。但搜索前，群聯股票和認售權證卻大量被放空，還有股價下跌後回補獲利的異常狀況。經過調查後，發現是鄧福均為主要做空獲利者，最後查出楊男涉案。

檢調單位發現，搜索當天楊肇忠支援搜索群聯假帳案，在搜索前以LINE傳訊息通知鄧「不要碰IC設計」，鄧福鈞回問「不要碰聯？不要碰群？」楊皆回覆「不方便說」，鄧追問「不要碰群聯？」楊發訊提醒「不要碰就對了」。鄧隨即放空群聯170張，大賺1104萬元。另外檢方也查出，楊男2016年6月8日協辦內湖購地弊案時，也以手機下單，賣出長虹建設股票一張，因此檢方依照圖利、洩密、違反《證交法》等罪，起訴楊、鄧二人。

一審將楊肇忠判刑3年2月、鄧福均判刑2年。二審宣判改輕判楊男1年6月，另依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元；鄧福均也輕判1年6月。洩密罪部分先行定讞，圖利罪則撤銷發回更一審。更審於16日宣判，改將楊男判刑2年、褫奪公權2年，鄧福均判刑1年10月，犯罪所得280萬元沒收。可上訴。

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
LIVE／北市女不舒服就醫確診　雷伊變強颱CNN：潛在災難性
「最美空軍士官」解放E級長輩！　徵友條件超赤裸
好市多「秒殺級神物」一整貨櫃上架！　他終於買到
全台「城中城」大追蹤！　過半台灣人住30年以上老宅
剩今天放晴！　強颱砸雨彈「雨最猛」時段曝
球棒隊大街攔車揍人　車內狂噴出鈔票！一數傻眼了
【即時民調】您會投「同意」？或「不同意」？
拉小王7小時戰2摩鐵！　人妻喊：我老公聰明到靠北

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-16撞山飛官「僅找回12屍塊」　軍方拒國賠推「個人因素失事」

台中今年詐騙1413件金額2.7億元　最多人上當的理由是這個

專挑停車場下手繳費機大盜落網　偷遍雙北桃園全靠一支「羅賴把」

毒品糾紛遭人舉槍瞄準　開車撞死槍手二審仍無罪

徵人看電影又摸又親挨告　妙齡女調情簡訊「奶子軟不軟」救了他

被趕出家門！男大生「潛入學校偷相機、吉他」　變現20萬全花光

奇景！新竹球棒隊大街攔車揍人　車內狂噴出鈔票...一數傻眼了

調查員又出包！前調查員炒股失利扮股市禿鷹　炒股改判2年

拉小王7小時連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

公墓「貴重龍柏樹」沒人守！山老鼠鐵鋸盜伐全被拍　下場慘了

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

F-16撞山飛官「僅找回12屍塊」　軍方拒國賠推「個人因素失事」

台中今年詐騙1413件金額2.7億元　最多人上當的理由是這個

專挑停車場下手繳費機大盜落網　偷遍雙北桃園全靠一支「羅賴把」

毒品糾紛遭人舉槍瞄準　開車撞死槍手二審仍無罪

徵人看電影又摸又親挨告　妙齡女調情簡訊「奶子軟不軟」救了他

被趕出家門！男大生「潛入學校偷相機、吉他」　變現20萬全花光

奇景！新竹球棒隊大街攔車揍人　車內狂噴出鈔票...一數傻眼了

調查員又出包！前調查員炒股失利扮股市禿鷹　炒股改判2年

拉小王7小時連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

公墓「貴重龍柏樹」沒人守！山老鼠鐵鋸盜伐全被拍　下場慘了

浪貓遭輾斃爆血沒人救！　國中生上學折返「徒手捧貓屍」超暖心

F-16撞山飛官「僅找回12屍塊」　軍方拒國賠推「個人因素失事」

這群人木星西門町「遭路人丟煙蒂」　她大腿燙傷...委屈撐完演出

呂秋遠／當「家醜真的外揚」　注意「這十點」家庭守則

飼料桶被「黑色大老鼠」入侵！　牠爽吃自助餐滿意舔舌

網瘋傳！專業醫師研發-天然速效減脂茶配方

小宇批選手只會彈吉他　艾怡良打圓場「愛之深責之切」

海景第一排最鮮蝦蟹吃到飽1千有找！爽吃現切豬排、擔仔麵和甜點

麥當勞點餐「喊1密語」現省63元　內行秒懂讚划算：我要吃爆

陳美鳳身上羽絨外套「比1台國產車還貴」！超狂價錢曝　網一聽全嚇歪

社會熱門新聞

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

一家4口擠5坪房　國中少女許願有張床

飛官吳彥霆撞山殉職！空軍司令部一審判賠466萬

留學生找4.8星舒壓館！慘遭按摩師硬上

女山友爬玉山疑地面結霜失足　墜50米亡

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

體育局股長登中央尖山失聯5天　家屬求助跑山獸

五股ATM搶案大逆轉！護鈔保全落網

連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

美國學校遭威脅開槍　刑警持衝鋒槍竟未穿防彈背心

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

路邊可愛狗勾　高雄情侶偷回家

萬華百億地主意外身亡　子女爭產鬩牆

更多熱門

相關新聞

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

新竹汽車維修廠少東薛姓男子2019年7月間遭馮姓木工騎車撞成植物人，高等法院日前裁定月薪3萬元的馮男得賠償4029萬餘元，掀起各界熱議到底要怎麼賠。對此，律師林俊峰表示，薛男家屬可依強制執行法規定，請求強制扣薪三分之一，或是向法院聲請假扣押，保障權益。

調查員上網買槍　蔡清祥：絕不能原諒

調查員上網買槍　蔡清祥：絕不能原諒

徐乃麟女密友董子綺　再遭判刑6月定讞

徐乃麟女密友董子綺　再遭判刑6月定讞

漁民持刀追砍釣客致落海　殺人罪判刑定讞

漁民持刀追砍釣客致落海　殺人罪判刑定讞

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

關鍵字：

法律人權調查員禿鷹炒股群聯二審長虹高等法院放空鄧福均

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面