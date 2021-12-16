調查員又出包！前調查員炒股失利扮股市禿鷹　炒股改判2年

▲調查員扮股市禿鷹，更一審改判2年。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

調查局北機站前調查官楊肇忠，因投資股市虧損，竟利用職務之便，將偵辦行動洩漏給股市作手鄧福均，鄧男趁機放空群聯電子，楊男也趁搜索長虹建設時，放空股票。一審將楊男重判3年2月，二審改輕判1年6月。案經撤銷發回，高院更一審再將他改判2年、褫奪公權2年。

楊肇忠為「調查員改革協會」發起人之一，經常接受採訪。當年他犯下本案時，媒體頗為震撼。判決指出，楊男自2014年起因操作當沖交易虧損1000餘萬，積欠親友900多萬元。2015年8月楊男支援北機站其他同事偵辦某件炒股案，他偷翻同事卷宗，取得股市作手鄧福鈞的聯絡方式，以公用電話陸續向鄧男借款110萬元。

本案爆發原因，乃因檢調單位2016年8月間，懷疑快閃記憶體(Nand Flash)IC控制晶片商群聯電子，涉嫌作假帳、圖利等罪嫌，新竹地檢在股市收盤後，當日下午指揮調查人員搜索群聯及曜成、聯東、華威達等子公司。但搜索前，群聯股票和認售權證卻大量被放空，還有股價下跌後回補獲利的異常狀況。經過調查後，發現是鄧福均為主要做空獲利者，最後查出楊男涉案。

檢調單位發現，搜索當天楊肇忠支援搜索群聯假帳案，在搜索前以LINE傳訊息通知鄧「不要碰IC設計」，鄧福鈞回問「不要碰聯？不要碰群？」楊皆回覆「不方便說」，鄧追問「不要碰群聯？」楊發訊提醒「不要碰就對了」。鄧隨即放空群聯170張，大賺1104萬元。另外檢方也查出，楊男2016年6月8日協辦內湖購地弊案時，也以手機下單，賣出長虹建設股票一張，因此檢方依照圖利、洩密、違反《證交法》等罪，起訴楊、鄧二人。

一審將楊肇忠判刑3年2月、鄧福均判刑2年。二審宣判改輕判楊男1年6月，另依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元；鄧福均也輕判1年6月。洩密罪部分先行定讞，圖利罪則撤銷發回更一審。更審於16日宣判，改將楊男判刑2年、褫奪公權2年，鄧福均判刑1年10月，犯罪所得280萬元沒收。可上訴。