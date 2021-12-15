績優調查員竟上網買槍遭查獲　法務部長蔡清祥：絕不能原諒

▲聽聞調查員買槍，法務部長蔡清祥說重話。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上網向國外購買制式手槍，遭檢警單位查獲。消息曝光後，法務部長蔡清祥15日重話回應，「不可思議！」他指出，調查官為執法人員，竟知法犯法，「絕不能原諒！」他也要求相關的行政責任與刑事責任，都要儘速處理。

調查官54期結業的調查官蔡侑霖，目前在台北機動站擔任調查官，先前才參與偵查調查局航機站前組長徐宿良盜賣毒品案，表現優異。不料他竟涉嫌上網自國外購買一把制式手槍，新北地檢署獲報後，上週四指揮刑事局與北機站，共同搜索蔡男住處，並將他帶回偵訊，訊後檢方諭令15萬元交保。

對此，蔡清祥15日重話回應，「我聽到這個消息，實在是太不可思議了。調查官是一個執法人員，怎麼可以知法犯法，絕不能原諒。本案已經由新北地檢署檢察官在偵辦中，我相信會查個水落石出。」

至於相關行政責任部分，蔡清祥也說，會一併加速處理。「我會要求他們盡快處理，行政責任跟刑事責任都可以來併行的。」

此外，媒體詢問，目前有傳聞虛擬貨幣成為洗錢的工具，蔡清祥表示，希望能修法改進這個漏洞。「虛擬貨幣是有去中心化、匿名性，快速傳輸的特性，用在不法的範圍上，我們應該要特別地加以防範。所以，法務部對於相關的法律，諸如《洗錢防制法》我們也提出了修正草案，將來執法上，希望有適當的法律可以來運用。」