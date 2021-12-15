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反萊豬公投緊張了！陳吉仲認還要努力　批國民黨話講一半

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲批國民黨講話講一半，又完全互相矛盾。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

再3天就是4大公投投票日，根據各方民調顯示除反萊豬還在拉鋸中，其他都呈現五五波，農委會主委陳吉仲今（15日）說，確實是這種狀態，再批國民黨似是而非，話總是講一半，且互相矛盾。

陳吉仲今一早接受《新聞放鞭炮》廣播節目專訪談反萊豬公投議題，主持人周玉蔻提到，今早還在跟相關人士研究公投，大部分看來黃金確實有交叉，不過，差距更需努力的仍是反萊豬，到底還有哪些議題要加緊說明？

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陳吉仲坦言，「這是符合現狀樣態」，也就是只有3個公投（重啟核四、公投綁大選及三接遷建）五五波，接著轉批國民黨講話都講的似是而非，而且還講一半，提反萊豬公投，但2012年國民黨就開放萊牛，一塊肉萊克多巴胺標準是10ppb，豬肉同樣是10ppb，牛肉難道就不會有問題？

陳吉仲說，國民黨提反萊豬公投，結果萊牛早開放，完全互相矛盾，國人吃美牛遠高於美豬4倍，開放到現在吃了40萬公噸美牛，都沒任何問題。

另外，周玉蔻問，許多媽媽會到傳統市場買溫體豬，從屠宰場運送到消費端過程，陳吉仲說明，盤點全台有9千多家豬肉攤，若申請冷鏈，每攤會補助15萬元，採「玻璃透明」隔板，但消費者還是可摸的到溫度，在冷鏈體系下，加上屠宰運送車輛也要恆溫設備15至17度 ，大幅提升豬肉豬肉品質。陳吉仲強調，講到開放萊豬時不是一刀切，不是豬農就損失、食品就受影響，是要看完整配套措施。

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