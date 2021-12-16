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愛女遭擄殺！勇母「滲透販毒集團」追殺10惡徒　3年絕地大復仇

▲▼墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）居民米里亞姆（Miriam Rodríguez）。（圖／翻攝自YouTube／Irate Alex）

▲米里亞姆（Miriam Rodríguez）憑藉一己之力，追捕10名殺害女兒的販毒集團成員。（圖／翻攝自YouTube／Irate Alex）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）居民米里亞姆（Miriam Rodríguez）被譽為「英雄媽媽」，因為她在女兒慘遭綁架殺害後，單槍匹馬追捕兇手，甚至滲入販毒集團成員的生活圈，3年內將10名惡徒繩之以法。

綜合外媒報導，2012年，20歲的凱倫（Karen）慘遭擄殺，母親米里亞姆心碎又憤怒，並且質疑當局無所作為。她掌握線索後發現，惡名昭彰黑幫「洛斯哲塔斯」（Los Zetas）成員涉案，卻絲毫沒有畏懼，2014年開始，只靠著一把手槍、一張假身分證，以及隨時改變的裝扮或妝容，展開追捕。

在此期間，米里亞姆徹底調查其中10名兇手的背景，包括親友、習慣、家鄉及童年等等，她曾假扮醫護、選舉官員等多個身分，接近惡徒的祖父母及兄弟姊妹，成功博取信任，並在閒聊中了解私人生活細節，不論獲得多麼枝微末節的資訊，都會輸入電腦裡建檔，最終成功梳理出有用線索。

曾有線報指出，其中一名兇手在邊境城鎮的街頭賣花，米里亞姆花費整整1年，詢問曾與此人合作的罪犯，親近其親友套話得知下落，最後設法找到本人，卻不小心和對方眼神交會，露出破綻。她看見歹徒轉身逃跑，立刻衝刺追趕，最後成功將對方撞到欄杆上，拔槍抵住後背壓制，還凶狠放話，「如果你敢動，我就射死你」，直到警方抵達現場。

2017年，米里亞姆協助將第10名兇手捉拿到案，原以為追捕工作告一段落，其中一人卻在幾周後越獄成功。她深知自己面臨死亡威脅，於是向警方請求特別保護，卻仍於同年5月遇害，在自宅門口身中12槍，當場喪命。

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