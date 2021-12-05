水族館虎鯊「嘔出斷臂」遊客全嚇壞　竟扯出黑幫惡鬥血腥內幕

▲1935年，澳洲雪梨庫吉水族館（Coogee Aquarium）一尾虎鯊吐出人類斷臂。（圖／翻攝推特@ODFMpodcast）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲雪梨曾發生一件震驚全國的命案，庫吉水族館（Coogee Aquarium）的虎鯊突然吐出一截人類斷臂，上面還有非常獨特的刺青圖案，嚇壞現場遊客，卻也意外揭發案情。相關單位調查後表示，死者是知名罪犯史密斯（Jimmy Smith），此人疑似捲入黑道糾紛，遭合夥人殺害、分屍並且扔入海中，但完整遺體至今仍未找到。

綜合外媒報導，1935年4月25日下午，約4公尺的虎鯊吐出一隻老鼠、一隻鳥兒及人類斷臂，讓圍觀人群嚇得驚恐竄逃。目擊者楊恩（Narcisse Leo Young）受訪時表示，「我距離鯊魚大約3、4公尺，清楚看見牠嘴裡冒出大量棕色泡泡，而且非常難聞。」

警方指出，這截左手臂是遭刀砍斷，而非動物咬下；前臂內側有一個獨特刺青，是2名拳擊手正在打鬥；另外，手腕上還綁著一條繩子，並且迅速透過刺青及指紋，確認死者身分。但是，水族館老闆霍布森（Bert Hobson）不久前才捕獲這尾虎鯊，對於案情一無所知，還在3天後殺害鯊魚、取出內臟，讓調查一度碰上難題。

儘管如此，警方仍循線找到2名嫌疑人。首先是造船富商霍姆斯（Reginald Holmes），此人表面光鮮亮麗，檯面下卻是詐欺與走私犯，多次雇用死者，鎖定富有客戶，進行保險詐欺。2人後來與退役軍人兼詐欺犯布萊迪（Patrick Brady）合作，偽造有錢客戶的支票與簽名，偷偷兌現。但是，三人很快就撕破臉了。

▲史密斯左手臂有著獨特刺青圖案。（圖／翻攝YouTube頻道IEU VLOG）



布雷迪是最後一位見過死者的人，5月16日因涉嫌謀殺被捕，但他暗示，曾遭史密斯勒索的霍姆斯也有份。霍姆斯起初否認涉案，還一度試圖自戕，最後才向警方透露，布萊迪有天深夜出現在家門口，拿著史密斯的斷臂，自述殺害及分屍過程，還勒索500英鎊，威脅如果不給錢，就會落得一樣下場。

霍姆斯嚇得立刻給錢，卻不知如何處理手臂，只好將其扔入大海中。檢警認為，史密斯的斷臂被小型鯊魚吃下，之後小型鯊魚又遭更大隻的虎鯊吃掉；毫不知情的霍布森則在史密斯遭謀殺的9天後捕撈起虎鯊。

1935年6月12日，霍姆斯原本要出庭，作為史密斯謀殺案的關鍵證人，卻被發現陳屍自己的汽車內，胸口近距離中了3槍，被法醫認定為謀殺，卻沒有抓到兇手。由於缺乏有力證據，布萊迪的謀殺罪名無法成立、無罪獲釋，他在隨後30年都堅稱與史密斯的死無關，直到1965年4月以76歲高齡去世。

外界猜測，也可能是另一名黑幫老大韋曼（Eddie Weyman）下令，要求布萊迪殺人滅口，因為他兩度想要詐騙銀行，都因史密斯向警方通風報信而失敗。

2千多人瞬間慘死！眼喉灼燒倒地亡 農藥廠「恐怖外洩」遺毒37年

千金「裸身躺屎尿中」等死！遭親媽囚禁閣樓25年 只因愛上窮律師

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google