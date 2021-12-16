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地方逆齡辣媽曬「母女比基尼合照」　大方露雪乳！網驚：根本雙胞胎

▲▼地方辣媽。（圖／IG／joleendiaz）

▲黛茲站在女兒身旁，網友根本看不出誰是媽媽。（圖／IG／joleendiaz）

記者王佩翊／綜合報導

美國一名44歲美魔女因為長得實在太過年輕，每次只要和年僅20歲的女兒走在路上，就會被人誤會是姊妹，甚至因為女兒長得太像她，有時候還會被當成雙胞胎。這名地方媽媽不僅身材姣好，臉蛋和打扮完全看不出來已經為人母了，而她的女兒非但沒有嫉妒，還很自豪能夠擁有一名逆齡童顏的媽媽。

根據《紐約郵報》報導，住在美國加州的44歲黛茲（Joleen Diaz）因為逆齡美貌在Instagram上爆紅，同時擁有56.8萬名粉絲。黛茲和女兒帕克斯（Meilani Parks）相差24歲，兩人感情非常好，黛茲也經常在自己的社交軟體上分享與女兒的合照。

▲▼地方辣媽。（圖／IG／joleendiaz）

▲▼黛茲經常在IG上大方曬出性感美照。（圖／IG／joleendiaz）

▲▼地方辣媽。（圖／IG／joleendiaz）

黛茲甚至還會po出兩人的比基尼照，讓網友大飽眼福，不過由於黛茲實在太過童顏，以至於兩人站在一起，不但一點也不像母女，反而像一對姊妹，甚至是雙胞胎。據了解，黛茲是一名小學老師，13年前和女兒帕克斯的父親離婚後，就一直過著自律的生活。

黛茲大方公開逆齡秘訣並表示，自己很少喝酒，經常注意休息，並維持均衡且健康的飲食習慣，沒想到這樣的生活模式讓她越活越年輕。而她也提到，自己從12、13歲起就很注重保養，還會偷偷使用媽媽的保養品，現在則是每天早晚都會認真洗臉，且不管大太陽還是陰天，每天一定會擦防曬乳抗老化。

正因為自己的保養習慣明顯見到成效，因此她也要求女兒帕克斯從12歲開始注重保養與防曬。雖然媽媽被誤認成姊姊，但是因為帕克斯平常跟黛茲感情極好，兩人不但會一起逛街購物、旅行、工作，還會一起躺在沙發上談心，因此就算被誤認成雙胞胎也不會讓母女關係變得尷尬。

 

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