走不出喪母情緒　男騎機車訪友散心失神自摔…枋警暖心助就醫

▲枋寮警分局春日分駐所巡佐張光仁聯絡消防人員到場協助處理陳男傷勢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市陳姓市民與母親相依為命，母親不幸於10月間過世，目前還無法走出思念母親情緒，日前騎機車到屏東縣春日鄉訪友散心，稍一恍神，人車摔倒產業道路，民眾發現報警，警、消獲報趕到救援，發現他受到輕微擦傷，將他送醫治療，幸無大礙，讓他及其家人非常感激。

枋寮警分局春日分駐所巡佐張光仁日前接獲報案，於春日村內產業道路有民眾不慎騎車自摔，需警、消人員協助。

警方到場，發現66歲的陳姓男子摔倒地上，意識清楚，並連絡救護車到場。陳男向警方表示，當天從高雄騎車至春日找原住民朋友，行經產業道路時不慎摔倒，跌倒後導致身體不適無法自行起身，還好有路過的民眾發現，趕緊報警。

警方詢問他友人姓名及地住處，他無法回答出來；警方後續透過他的手機連絡家屬，得知近期因無法接受母親離世事實，常常獨自騎機車外出散心找朋友聊天，但因有點年紀有點大導致反應較不靈活引發意外，所幸就醫後身體無大礙。

枋寮分局長簡彥匡肯定春日分駐所同仁主動積極協助民眾精神，值得同仁學習；籲請民眾如有遭遇困難，可直接向警方求助或撥打「110」專線，警察會立即趕往處置。