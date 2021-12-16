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「殭屍車」白忙了！超大紙板遮牌+打開後廂車　警：根本沒違停

▲大紙板遮住車牌。（圖／翻攝自Facebook／屏東縣潮州鎮）

▲這輛休旅車用大紙板遮住車牌、後車廂車打開，避免遭人拍照檢舉。（圖／翻攝自Facebook／屏東縣潮州鎮）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮新生路上的麥當勞前，有一台臨停車輛，車主不但拿了超大片的紙板將車牌遮住，還將後車廂門開啟，試圖避免被拍照檢舉，被民眾發現拍照PO網，引來網友熱議；有網友笑說，車主根本白忙一場，因為該路段早就是科技執法。潮州警方(16)日表示，停放地點未在科技執法範圍內，且也未畫有紅黃線等禁足停車標線。換言之，這輛車根本沒有違停。

這張後車廂開口、車牌遮住的照片，經網友PO到臉書社團「屏東縣潮州鎮」，引起網友熱議；有網友留言，「多一條，變造車牌」、「乾脆牌照拔掉就好了不用遮掩」，還有不少人說把車貼成這樣讓人聯想到殭屍，「這是殭屍手遊代言宣傳車」、「林正英從土裡爬起來正式授權的官方遊戲」。

也有網友說，該路段早就有「科技執法」，「做這個動作前車牌早就被錄」、「開車前後都有錄影，除非他開車都沒拆紙板，不然車牌還是會被錄到」、「這多此一舉，應該是會調監控錄像查車牌吧」。

對此潮州警方表示，從照片上看來，休旅車停放位置不在科技法範圍內，也沒有違停，如果是店家車輛，停放在自家門口，屬於停止狀態，打開後車廂門、以紙牌遮住車牌，因車輛不是行進中，也沒違規情形，自然無法開單告發。

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