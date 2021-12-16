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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「四個不同意」理由一次看　綠營：公投將牽動台灣經貿走向

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文於高雄舉行中常會。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文於高雄舉行中常會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」四大公投即將於12月18日正式投票，民進黨喊出「四個不同意、台灣更有力」。本次公投之投票權人人數為1982萬5468人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻為495萬6367票。

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於2年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，2年內，不得就同一事項重新提出。

民進黨早早定調四個都同意，也在總統蔡英文號召下，用大選規格拚公投戰，在全台各地辦超過百場宣講，且黨內大咖如蔡英文、賴清德、鄭文燦等幾乎無役不與，行政院長蘇貞昌即便年過70，同樣完成70場演說，在公投戰衝出另一波高峰。

公投內容部分，綠營就產業用電、核能安全、國際經貿、民主實現等作為宣講主軸，近期產業界、財經界大老也紛紛跳出來示警，若四項公投通過，會對股市帶來衝擊，台灣也會面臨國際貿易上的重大阻礙；同時因三接停建，將可能導致需多燒500萬噸煤，才能補足國內產業所需能源，直接受創的就是攸關空污的健康問題。

「四個不同意」論述一次看

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？
提案人：黃士修

反方／不同意
1.核四無重啟可能性，核廢料處置問題無法取得社會共識。
2.核四重啟初估需N+6~7年。
3.核四承攬商團隊已解散，修約談判困難度很高。
4.需確保核四廠地質條件安全無虞。

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
提案人：林為洲

反方／不同意
1.基於國際貿易平等互惠，全球已有101個國家開放含有萊克多巴胺豬肉進口。
2.進口豬肉資訊公開透明，萊豬流向全程追蹤。
3.比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地，國人優先選擇台灣豬。
4.依照相關法規、國際標準、科學風險評估訂定安全容許量。

◎第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
提案人：江啟臣

反方／不同意
1.公投與選舉脫勾，公投議題可有效進行社會溝通及理性辯論，使公民投票結果展現真正民意。
2.固定公民投票日期， 且定期舉行公投， 有利人民參與，確保投票結果具有民主正當性。

◎第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）
提案人：潘忠政

反方／不同意
1.第三天然氣接收站站址為桃園觀塘工業區港，可就近供氣給大潭電廠，達成111年供氣目標，為能源轉型政策之關鍵基礎設施。
2.中油公司保留觀塘自然海岸，並對大潭藻礁生態系進行環境維護及生態監測，善盡企業社會責任。
3.第三接收站採用迴避替代修正方案，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態。

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