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「末日冰川」冰棚5年內崩塌　災難恐現世！海島消失、怪獸風暴強襲

▲▼ 南極洲思韋茨冰川（Thwaites Glacier）。（圖／CFP）

▲南極洲思韋茨冰川（Thwaites Glacier）。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

研究人員發現，依據11月衛星影像，守衛南極「末日冰川」（Doomsday Glacier）在暖流影響之下，支撐這條冰川的冰棚表面出現許多裂縫、結構變脆弱，可能在未來3至5年內崩塌。然而這一旦成真將使得冰川坍塌，造成海平面上升，讓地勢較低的島國或沿海社區面臨風險，甚至讓部分地勢低的海島消失，或讓千年一遇的恐怖風暴更加頻繁出現。

CNN報導，南極洲的思韋茨冰川（Thwaites Glacier）之所以有末日冰川的稱號，就是因為它在融化過程中將導致嚴重風險，也就是向海洋傾倒數十億噸的冰，可能對整個地球造成不可逆的變化。冰川面積相當於英國大小或整個佛羅里達州，現階段已佔據全球海平面每年上升的4%，年流失約500億噸冰，思韋茨冰川假若崩塌，這將使得海平面上升數英尺，讓地勢較低的島國或沿海社區面臨風險。

BBC去年指出，思韋茨冰川1992年至2017年的接地線以每年0.6至0.8公里速度退縮，而坍塌將使得全球海平面上升，且會連帶使得其他主要冰體受到影響，全部加起來可能會使海平面上升約2至3公尺，而這對全球多數沿海城市來說將是災難性的後果，甚至會讓部分地勢低的海島消失

俄勒岡大學冰川專家佩蒂特（Erin Pettit）說明，如果冰川東部塌陷，將會加速其他部分坍塌，而東部部分坍塌的時間點可能就在未來3至5年期間，此狀況猶如滿布裂縫的車窗，只要一顛簸就會碎裂，「就目前結構來看，目前冰棚有著類似大壩的作用，但這情況不會持續太久。」

科羅拉多大學波德分校冰川學家斯坎伯斯（Ted Scambos）直言，儘管距離全球海平面真正加速上升還有數十年時間，但在未來這段時間相關變化將產生明顯且可測量的結果，來自南極洲最新數據並沒有給予科學家抱持樂觀的理由，「我們每得到一張新的衛星影像，就會看到更深、更長的裂縫，而這些看到的狀況就已經足夠讓人擔憂。」

更令人擔憂的是，如果海平面上升50公分，原本千年一遇的威力強大風暴將會變得更加頻繁，變成百年一遇，若升高1公尺，可能變成每10年發生一次。

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末日冰川Thwaites Glacier南極冰川海平面

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