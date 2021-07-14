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南極巨湖6天內離奇消失留下大坑洞　2年後科學家曝真相

▲▼ 冰山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2年前南極超巨冰湖突然消失，留下80公尺深的大坑洞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者巫彥臻／綜合報導

2019年6月南極艾默里冰棚（Amery Ice Shelf）發生一件離奇的事，一座巨大冰湖竟在短短6天內消失，只留下一個大坑洞。時隔2年，科學家終於挖出這起事件的秘密。

據綜合外媒報導，這座冰湖面積約為60平方公里，大約有6億到7億5千立方公尺的湖水，相當於2個聖地牙哥灣（San Diego Bay），不料在短短不到一周的時間，整座湖突然不見，只留下約80公尺深、面積約為11平方公里的冰坑。

根據《地球物理研究快報》於今年6月底發布的研究報告指出，科學家透過雷達衛星和 ICESat-2探測，推斷出2年前的詭異事件，可能是因湖底出現裂縫，而冰架下方是海洋，湖水就沿著裂縫全部流到海裡去了。

根據衛星檢測結果，原來覆蓋在湖面上的薄冰，破碎的散落在冰架上，而冰湖流入海裡後，雖留下一個80公尺深的凹洞，但冰架因此變輕了，在海水壓力驅使下，周圍冰層反而上升了約36公尺。

研究指出，很擔心這是氣候暖化造成的後果，像艾默里這麼厚的冰棚也會因湖泊的壓力而出現裂縫，這樣的狀況相當罕見，預估未來的十年，南極的融水湖泊可能會越來越多，冰架的壽命就會變得更短，科學家將會密切關注這個現象的變化規律。

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