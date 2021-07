南極巨湖6天內離奇消失留下大坑洞　2年後科學家曝真相

▲2年前南極超巨冰湖突然消失,留下80公尺深的大坑洞。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

2019年6月南極艾默里冰棚(Amery Ice Shelf)發生一件離奇的事,一座巨大冰湖竟在短短6天內消失,只留下一個大坑洞。時隔2年,科學家終於挖出這起事件的秘密。

據綜合外媒報導,這座冰湖面積約為60平方公里,大約有6億到7億5千立方公尺的湖水,相當於2個聖地牙哥灣(San Diego Bay),不料在短短不到一周的時間,整座湖突然不見,只留下約80公尺深、面積約為11平方公里的冰坑。

根據《地球物理研究快報》於今年6月底發布的研究報告指出,科學家透過雷達衛星和 ICESat-2探測,推斷出2年前的詭異事件,可能是因湖底出現裂縫,而冰架下方是海洋,湖水就沿著裂縫全部流到海裡去了。

根據衛星檢測結果,原來覆蓋在湖面上的薄冰,破碎的散落在冰架上,而冰湖流入海裡後,雖留下一個80公尺深的凹洞,但冰架因此變輕了,在海水壓力驅使下,周圍冰層反而上升了約36公尺。

研究指出,很擔心這是氣候暖化造成的後果,像艾默里這麼厚的冰棚也會因湖泊的壓力而出現裂縫,這樣的狀況相當罕見,預估未來的十年,南極的融水湖泊可能會越來越多,冰架的壽命就會變得更短,科學家將會密切關注這個現象的變化規律。

