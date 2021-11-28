2分鐘越獄逃亡40天！「北韓前特種兵」廢棄景區落網　現場畫面曝

▲ 朱賢健落網 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

脫北罪犯朱賢健在逃亡40天後，今（28）日在吉林豐滿區松花湖黑瞎子溝落網。當地居民透露，朱賢健在吉林市一個廢棄的景區內被抓獲。

據吉林市當地居民提供的影片，畫面顯示一名疑似朱賢健的男子被民警和幾個人控制，隨即不斷大叫，周圍不斷有群眾呼喚。

一名參與搜尋朱賢健的市民向《極目新聞》表示，「今天上午朱賢健確實是被抓了，他躲在一個廢棄的景點內，我們已經接到通知不用再搜尋了。」

▼ 落網畫面 。（圖／翻攝自極目新聞）

據陸媒早前報導，北韓籍39歲囚犯朱賢健於10月18日當天，利用收工時間展開脫逃行動，而他逃獄的過程在網路瘋傳，其中一個監視器畫面顯示，穿著獄服的朱賢健當時正獨自一人在戶外走動，被獄警發現後立刻拔腿狂奔，跑到高近3層樓的鐵圍欄前迅速攀爬，隨即抵達遮雨棚後從棚頂直接跳出監獄外，重擊地面後他喘了口氣，之後又站起身來繼續狂奔。

▲吉林監獄為吉林省5大重刑犯監獄之一。（圖／翻攝自微博）

朱賢健「2分鐘越獄」引起吉林當局高度重視。吉林警方一直在進行搜捕，東北多地警方發布懸賞通報，對其懸賞金額從最初10萬元（人民幣，下同），逐漸增加到了70萬元（約新台幣300萬元）。

微博帳號「衝鋒號角」指出，朱賢健此前是一名北韓公民，龍北炭礦工人，住在朝鮮咸镜北道京原郡，是北韓特種部隊退役士兵，熟悉武器操作和使用，極具攻擊性和危險性。

大陸官方資料顯示，朱賢健2014年3月25日因犯偷越國境罪、盜竊罪及搶劫罪，數罪並罰，被囚11年3個月，將於2023年8月21日結束刑期。