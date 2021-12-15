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桃機臉部辨識系統今試辦　「刷臉」兩秒過閘門！民眾免再掏證件

▲桃機臉部辨識系統今天正式試辦。（圖／桃機公司提供）

▲桃機臉部辨識系統今天正式試辦。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

為了提升機場作業效能，桃園機場公司新設立「One ID臉部辨識系統」於今（12/15）日正式試辦，辨識系統採自願參與，民眾整合建立專屬資料後臉部辨識即可用於報到櫃檯、安檢口、登機門等三處，「刷臉」2秒就可以通過閘門不必再翻找證件，也讓民眾大讚方便。

機場公司歷經半年籌備，「One ID臉部辨識系統」於上個月進行內部壓力測試，並自12月1日起至14日每日安排兩航班進行測試，期間逾700名旅客使用，使用率約56%，整體狀況良好。並由桃機依據旅客、航空公司意見進行設備和動線調整，同時加強人員訓練確保運作流暢。

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今天桃機展開正式試辦，旅客完成One ID註冊後「刷臉」即可進入管制區與登機，機場公司總經理但昭璧上午特地前往報到櫃檯、安檢口及登機門，實地觀察系統運作情形，並致贈小禮物給試用旅客。但昭璧也說，「零接觸」是後疫情時代航空業發展的重要趨勢之一，桃園機場臉部辨識系統試辦將持續至明年8月，也希望透過實測掌握未來智慧化服務的方向。

▲桃機臉部辨識系統今天正式試辦。（圖／桃機公司提供）

▲民眾透過臉部辨識不用掏證件，即可進入機場管制區和登機。（圖／桃機公司提供）

今日前往香港公出的旅客李女士表示，先前從媒體報導得知桃園機場導入臉部辨識系統，即計畫有機會時要進行體驗，實際試用後感覺十分新奇，刷臉2秒即可迅速通過閘門，就算手上拿著行李也可方便入關，不用再翻找證件。

桃機公司說明，「One ID臉部辨識系統」試辦期間採自願參與，旅客可自行決定是否在當次旅程將護照、登機證及臉部特徵整合建立專屬資料，用於進入安檢線及登機門；資料傳輸採封閉型VPN網路進行，在班機起飛後自動刪除，確保個資不外洩。民眾若欲適用，可於9號與18號報到櫃檯、自助報到機與安檢口閘門建立資料，進入管制區於試辦C6、D5登機門，透過One ID掃描臉部特徵後即可順暢登機、快速通行。

▲桃機臉部辨識系統今天正式試辦。（圖／桃機公司提供）

▲桃機臉部辨識系統於使用者登機後即會自動刪除資料，確保個資安全。（圖／桃機公司提供）

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關鍵字：

桃機臉部辨識系統安檢口報到櫃檯刷臉

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