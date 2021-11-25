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歷時9年！桃機72座空橋全換新　估可減碳3.22萬噸

▲機場,停機坪,地勤,行李,地勤人員,空橋,機場地勤, 機坪服務人員,地勤車輛。（圖／記者謝婷婷攝）

▲桃機空橋歷時9年全面換新。（圖／資料照片）

記者許維寧／台北報導

交通部今（11/25）舉行部務會報，桃機公司表示，由於桃機第一航廈、第二航廈空橋均已屆齡，超過空橋使用年限12年。因此於2012年針對第一、第二航廈展開空橋與橋電橋氣替換計畫，歷時9年於今年11月間全面完成替換計畫，72組空橋全面換新，其中兩座空橋為專共A380使用的空橋。

桃機公司表示，機場空橋使用年限多為12年，但於替換前第一航廈空橋多已經使用14至19年之久，第二航廈空橋平均也已經使用約13至16年。考量空橋安全性和環保因此桃機於2012年起展開空橋替換計畫，預計更換第一航廈30座、第二航廈40座空橋。

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桃機維護處處長易顯榮說明，空橋汰換於2012年12月開始執行第二航廈空橋、橋電（空橋電纜設備）橋氣（空調）替換，第一航廈先更換橋電橋氣，2016年7月則開始進行第一航廈空橋汰換工程，歷時9年之久順利於今年11月全案竣工，共計替換了40組橋電橋氣以及第一航廈30座、第二航廈42座空橋。

另外，易顯榮也說，由於阿聯酋航空採用空中巴士A380，因此桃機也添購兩座特殊空橋專為A380登機使用，並完成登機門固定通廊新建工程。

桃機公司表示，汰換工程完工後目前與國際個大機場均採用同型空橋，各機坪空橋可用度持續維持100%。此外，空橋坡道坡度僅有5%，優於IATA空橋坡度低於10%的建議，也能強化身障人士通行安全。

桃機公司也說，替換空橋橋電橋氣則預計每年可節省1萬203公噸航空燃油，約能減少3.22萬公噸碳排放量。
 

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桃機空橋減碳橋電橋氣

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