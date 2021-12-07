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桃機總貨量上看280萬公噸　3因素助拳航空貨運！進出口旺到明年

▲桃園機場今年1至10月間貨運量已達232.2萬公噸。（圖／記者許維寧攝）

▲桃園機場貨運暢旺，今年總貨量上看280萬公噸。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

受到疫情影響，但桃園機場航空貨運進出口持續熱絡。桃機公司今（12/7）表示，桃園機場至今年10月貨運進出口已達232.2萬公噸，較去年同期成長23.3%，航空貨運暢旺主因為全球製造業供應斷鍊、海運塞港以及貨櫃短缺等因素，預估全年總貨量上看280萬公噸，可較去年成長20%，預計進出口可持續旺至明年第一季。

機場公司物業開發處處長陳慶隆表示，受到疫情影響全球製造業供應斷鏈、海運船塞港、貨櫃短缺等因素，航空貨運需求熱絡。桃機航空貨運量成長率自2020年7月起已連續15個月呈2位數成長，今年10月進入成長高原期，每月處理貨量達24萬噸。此外，年底耶誕假期至農曆新年為消費旺季，加上3C電子產品出貨刺激需求等因素拉升，全年總貨量上看280萬公噸，預期進出口持續暢旺至明年第一季。

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陳慶隆也談到，過去體積大、重量重的貨物多走海運，受到塞港影響現在多轉專機、包機送貨，如過去多走海運的磁磚、浴缸等也都轉空運，但實質上運價可能超過貨物本身，但業者為了保持供應鏈不斷鍊以免毀約，因此賠錢都得送。此外，過去空運價格與海運約為12比1，現在也降至3比1，價格拉近也促使更多海運轉為空運。

▲桃園機場今年1至10月間貨運量已達232.2萬公噸。（圖／記者許維寧攝）

▲桃機公司評估，長榮、華航航點密集，今年總貨量可望再創新高。（圖／桃機公司提供）

再者，陳慶隆也說，由於華航、長榮兩家國籍航空貨運航點密集，東南亞可從台灣轉運至東北亞、歐美，加上機組員防疫成效佳，若外籍航空無法運送，國籍航空也可以藉此吃下貨運。今年較去年同期成長23.3％為亞洲排名第二，去年總貨量則為234萬頓，總貨量世界第七、國際貨運量世界第四，今年總貨量可望創新高，排名也有機會再提升。

因應貨物集散，機場公司也主動調度機場空側停機坪增加貨物裝卸空間，協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業。機場公司表示，永儲公司宣布今年底終止營運，機場公司今年上半年即已預先規劃，評估永儲處理貨物約占桃園機場貨量7%，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者已增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。

機坪調度方面，桃機公司也說，桃園機場現有37個客運停機位，每週可消化1900班客機與客機載貨航班，高於目前每週1600班需求。此外20座貨運停機位每週可消化近900班貨機，也大於現有每週700班貨機需求，足以因應旺季貨物運輸需求調度；未來若客運載貨航班數量再持續成長，機場公司也將彈性調度停機位因應。

▲桃園機場今年1至10月間貨運量已達232.2萬公噸。（圖／記者許維寧攝）

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