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在家近距離賞飛機！桃機推VR互動觀景台　全面透視機場運作

▲桃機VR景觀台上線，讓民眾超近距離飽覽機場運作。（圖／桃機公司提供）

▲桃機VR景觀台上線，讓民眾超近距離飽覽機場運作。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

疫情影響近兩年，不少民眾難踏出國民。桃園機場近期推出「VR觀景台」，透過透過720度環景虛擬實境（Virtual Reality）互動科技，讓民眾即使無法出國，也能線上看到桃園機場美景及機場運作。

桃園機場近期開國內機場先例，打造虛擬實境觀景台，讓想念旅行的民眾能透過網路欣賞桃機美景及認識機場運作，免出門也能重溫飛行的記憶。

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桃機公司表示，桃機首度打造數位觀景台網站，透過720度環景虛擬實境（Virtual Reality）互動科技，民眾無法出國也能於線上飽覽桃機白天、黃昏、夜晚的景緻。VR觀景台以方便閱讀一頁式網頁為架構，呈現南、北側觀景台樣貌，可同時搭配小地圖呈現週邊高鐵特區、台灣海峽及竹圍漁等地景環境。

為了增加VR觀景台豐富性與知識性，機場公司也說，網站上也會介紹航空公司飛機塗裝與各式機型特色外，也介紹機艙裝卸車、行李滾帶車等各種機坪作業車輛，並提供跑道、滑行道等空側重點區域說明。藉由VR拍攝，民眾除了可超近距離欣賞飛機，還可身歷其境探索空側設施及航機作業，讓民眾「先體驗，再出門」。

桃園機場觀景台VR網站也特別規劃尋寶活動，民眾於12月19日前於網站上成功蒐集3個禮物盒即可參加抽獎，有飛機模型、飛行飄帶及跑道毛巾等禮物。詳細資訊可參考桃機線上觀景台VR網頁

 

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