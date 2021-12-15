足球隊奪冠變悲劇！千人上街嗨爆「拿AK-47狂射」　釀5死逾百傷

▲ 少年足球隊奪冠，葉門舉國歡騰。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門飽受內戰摧殘，經歷長達7年的分裂，13日全國上下卻都團結一心，因為葉門少年男子足球奪得西亞U-16青少年足球錦標賽冠軍，頓時舉國歡騰，民眾紛紛上街慶祝，未料有人持AK-47步槍鳴槍慶祝，竟導致5人死亡，還有逾百人受傷。

外媒援引消息人士說法報導，葉門反對派政權「青年運動」（Houthi）控制的地區有數千民眾為慶祝少年足球隊擊敗沙烏地阿拉伯，持AK-47步槍對空掃射，射到空中的彈頭掉回地面時卻造成多人死傷。據青年運動衛生部門說法，已有5人喪命，124人受傷。

2015年葉門內戰以來，沙烏地為首的聯軍持續協助葉門政府打擊伊朗支持的青年運動，因此打敗沙烏地對他們來說更具意義。且在葉門和其他中東國家，民眾經常在婚禮、葬禮等重大事件時鳴槍，但多都以傷亡收場。

《華盛頓郵報》指出，少足隊奪冠激起葉門人的民族自豪之心，從青年運動掌權的北部地區到受國際承認的政府控制的南部地區，街上全是欣喜若狂的民眾，也有人施放煙火。但慶祝活動快速升溫，以至於青年運動呼籲居民待在室內，避免遭流彈攻擊。