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社會 社會焦點 保障人權

土地「空降折線」微調變占用　美容師自學討公道

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名美容師因土地遭兄長占用，經竹北地政事務所鑑界時，被測量員「添加折線」微調，導致自己的地在紙上位移，反而公親變事主，侵占國有地。曾小姐不服測量結果，一狀告上法院，再次請求國土測繪中心重新鑑定，終於還他清白，曾小姐痛批地政人員便宜行事，執行業務登載不實，有圖利之嫌，使他的權益受損。

▲土地空降「折線微調」變占用　美容師自學討公道。（圖／記者陳凱力攝）

▲曾是美容師的曾莉蓁，因多起土地糾紛，自學法規、寫訴狀、打官司，雖經多次敗訴，但仍不放棄為自己討公道。（圖／記者陳凱力攝，下同）

曾經是美容師的曾莉蓁，過去因多起土地糾紛，自己做功課，一頭栽進土地測量爭議研究，因認為地政使用衛星空照圖套上地籍圖後做鑑界的方式，與實際有落差，花了許多心力與時間研究，甚至自己寫訴狀、打官司。

曾莉蓁與手足因一塊繼承土地占用對簿公堂，兄長在父親生前時，在曾莉蓁的土地搭蓋鐵皮屋，兩人後來發生嫌隙，因此一狀告上法院。

由於該塊土地持有複雜，其中牽扯廢止徵收地部分，因地政人員在測量作業「劃出折線微調」，導致曾莉蓁公親變事主，鑑界結果竟是她侵占國有地。曾莉蓁不服測量結果，再次找上國土繪圖中心前往複測，最後證實土地界線因人為因素，讓她的土地在「紙面上」位移，害她蒙受不白之冤。

▲土地空降「折線微調」變占用　美容師自學討公道。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼曾莉蓁認為，因地政測量人員的登載不實，害他的土地平白多出折線(紅圈處)，最後自己被兄長占用的地，反而公親變事主，成為她占用國有土地(籃框處)。

▲土地空降「折線微調」變占用　美容師自學討公道。（圖／記者陳凱力攝）

後續雖因法律上對於血親的土地佔用認定，已過了追溯權，兄長獲罪後再經高院撤銷公訴，但曾莉蓁認為，地政測量員登載不實、偽造文書涉嫌圖利，司法部門層層包庇，讓她承受莫須有的土地位移、侵占，官司又屢遭敗訴，身心煎熬，將對相關單位及公務員提告。

▲土地空降「折線微調」變占用　美容師自學討公道。（圖／記者陳凱力攝）

▲經由國土繪圖中心人員再次測量，確認土地邊界並無折線，她也未侵占國有土地。

▲土地空降「折線微調」變占用　美容師自學討公道。（圖／記者陳凱力攝）

▲曾莉蓁拿出法庭紀錄，認為測量人員說「考慮到559、560、560-3現場使用狀況」所以繪出折線一事，根本是圖利。

▲土地空降「折線微調」變占用　美容師自學討公道。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼曾莉蓁認為，因法律條文限制讓兄長(血親)占土地過追溯期后無法定罪，是一件不公平的事，而測量人員攝登載不實、偽造文書司法為主動調查，根本是官官相護。

▲土地空降「折線微調」變占用　美容師自學討公道。（圖／記者陳凱力攝）

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