惡房東說金店面「絕對沒問題」　老外砸畢生積蓄租師大商圈慘賠

▲約瑟夫看準師大商圈人潮，砸下畢生積蓄承租店面，不料裝潢後才知該店遭判「拆屋還地」，慘賠61萬元。（圖，資料照／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

台灣以「最美麗的風景是人」自豪，不料卻接連傳出，外國人在夜市買水果被坑殺，甚至還有人因對台灣法規不熟悉，遭房東詐欺，慘賠幾十萬…。1名外國人約瑟夫（譯名）透過許姓仲介，承租師大商圈某三角金店面開咖啡廳，不料押金、租金給了，才發現此店面已在2017年間，判決「拆屋還地」給台北市農田水利會。北院依詐欺取財罪，判蔡姓房東6月徒刑，他不服上訴高院敗訴；北院11月5日民事開庭，約瑟夫依進料、裝潢損失，向仲介公司求償61萬4730元。

約瑟夫委任律師於庭上表示，該「三角金店面」坐落台北市瑠公農田水利會的土地上，經北院審理，已於2017年10月26日判決「拆屋還地」，房仲未盡調查義務介紹出租，直到約瑟夫因商業登記遲遲請不下來，且裝潢時鄰居議論紛紛，他才知道原來這店面「要拆了」，害他不只進的貨浪費了，裝潢更全都白搭，依損失向仲介公司求償60萬餘元。律師於庭外表示，約瑟夫也向蔡姓房東求償損失，目前仍在訴訟中。

約瑟夫於2018年3月間，透過仲介與蔡姓房東洽談，期間他還特別詢問該店「有沒有違建」、「能不能裝潢？」，蔡姓房東與仲介都說「絕對沒問題」，約瑟夫便於2018年4月16日簽約，並交付10萬元押金與第1個月5萬元租金，直到他裝潢時，被鄰居告知這土地「有官司」後，才趕緊到仲介公司向蔡男與房仲提出質疑，不料蔡男仍嘴硬「這是我跟農田水利會的糾紛，與你們用房子無關，沒必要講」，雙方因此鬧上法院。

約瑟夫於北院刑事庭上痛訴，他離開了工作9年的公司，將所有積蓄押在咖啡廳上，不料蔡男直到簽約，都沒提過「拆屋還地」一事，讓他相當心寒；許姓仲介表示，他僅被蔡男告知有3個地主、租金尚在協調，對該土地與水利會的糾紛毫不知情。

北院認為，蔡姓房東明知一審已遭判「拆屋還地」，卻隱瞞資訊，還佯稱店面「未涉及任何訴訟糾紛」，使約瑟夫誤安心簽約，並交付押、租金，依詐欺取財罪判蔡男6月徒刑，得易科罰金，蔡男不服上訴，高院於10月30日駁回。約瑟夫另各向房仲公司、蔡姓房東提出民事賠償，目前仍在訴訟中。

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